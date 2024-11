10 tys. zł od państwa za zezłomowanie samochodu. Rusza nowy program

Ten fotoradar to rekordzista. Blisko 19 tys. zdjęć. Gdzie się znajduje?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił założenia programu Mój elektryk 2.0.

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Z dopłat będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne - w sumie do podziału będzie 1,6 mld zł, a bezzwrotne dofinansowanie ma objąć 40 tys. pojazdów.

Dopłaty obejmą nowe samochody bezemisyjne, czyli elektryczne i wodorowe z kategorii M1, czyli do 9 miejsc siedzących. Jednocześnie w warunkach programu znalazł się punkt mówiący, że przebieg samochodu nie może być wyższy niż 6 tys. km.

Maksymalna cena pojazdu, który kwalifikuje się do programu, to 225 tys. zł brutto (182 926,83 zł netto). Co ważne, dotacja będzie wypłacona tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub po uiszczeniu opłaty wstępnej ustalonej w umowach leasingu/wynajmu długoterminowego i po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.

Mój elektryk 2.0 dla osób fizycznych

Wysokość wsparcia w zakupie w przypadku osób fizycznych będzie wynosić 18 750 zł. Dodatkowo przewidziano dwie premie:

10 tys. zł za zezłomowanie samochodu spalinowego , którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od trzech lat oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r.;

, którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od trzech lat oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r.; Dodatkowo 5 tys. zł przy dochodzie ostatecznego odbiorcy wsparcia nie więcej niż 120 tys. zł rocznie (w oparciu o zeznanie podatkowe za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku).

W sumie osoba fizyczna może otrzymać nawet 40 tys. zł dofinansowania w przypadku zakupu nowego samochodu.

Osoby fizyczne mogą liczyć na wsparcie także w przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego. Wówczas to również będzie 40 tys. zł, ale w innych proporcjach:

Maksymalna wysokość dofinansowania opłaty wstępnej nie więcej niż 30 tys. zł

Dodatkowo 5 tys. zł za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od 3 lat oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.

za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od 3 lat oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Dodatkowo 5 tys. zł przy dochodzie ostatecznego odbiorcy wsparcia nie więcej niż 120 tys. zł rocznie.

Mój elektryk 2.0 dla przedsiębiorców (JDG)

Na 30 tys. zł dofinansowania mogą liczyć przedsiębiorcy (JDG, zakup, leasing, wynajem długoterminowy). Dodatkowe 10 tys. zł otrzymają za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia jest właścicielem co najmniej od trzech lat oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.

Mój elektryk 2.0 - kiedy ruszy program dopłat do samochodów? Terminy

Program Mój elektryk 2.0 realizowany będzie w latach 2025-2026, w tym:

okres zawierania umów do 30 czerwca 2026 r.

okres wydatkowania środków do 31 sierpnia 2026 r.

Nabór wniosków o objęcie wsparciem (wnioski) odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2026 do wyczerpania alokacji. Okres kwalifikowalności kosztów od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2026 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

