Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił założenia programu naszEauto.

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Z dopłat będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy (JDG) jak i osoby prywatne - w sumie do podziału będzie 1,6 mld zł, a bezzwrotne dofinansowanie ma objąć ok. 40 tys. pojazdów.

Dopłaty obejmą nowe samochody bezemisyjne, czyli elektryczne i wodorowe z kategorii M1, czyli do 9 miejsc siedzących. Jednocześnie w warunkach programu znalazł się punkt mówiący, że przebieg samochodu nie może być wyższy niż 6 tys. km.

Maksymalna cena pojazdu, który kwalifikuje się do programu, to 225 tys. zł netto (tj. bez VAT). Co ważne, dotacja będzie wypłacona tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub po uiszczeniu opłaty wstępnej ustalonej w umowach leasingu/wynajmu długoterminowego i po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.

Wysokość dopłat do samochodów elektrycznych 2025

Osoby fizyczne, zakup: 18 750 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie + 11 250 zł premia za niski dochód (do 135 tys brutto).

Osoby fizyczne z kartą dużej rodziny, zakup: 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 5 tys. zł premia za zezłomowanie + 5 tys. zł premia za niski dochód.

Osoby fizyczne, leasing/wynajem: do 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 5 tys. zł premia za zezłomowanie + 5 tys. zł premia za niski dochód.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, zakup: 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, leasing/wynajem: do 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie.

naszEauto - kiedy ruszy program dopłat do samochodów? Terminy

Program realizowany będzie w latach 2025-2026, w tym:

okres zawierania umów do 30 czerwca 2026 r.

okres wydatkowania środków do 31 sierpnia 2026 r.

Nabór wniosków o objęcie wsparciem (wnioski) odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2026 (od 3 lutego 2025) do wyczerpania alokacji. Okres kwalifikowalności kosztów od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2026 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

- To prawdopodobnie ostatni tak duży budżet na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Europa odchodzi od dotowania zakupu i prawdopodobnie Polska także nie będzie więcej dopłacać po wyczerpaniu budżetu nowego programu - zapowiedził wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Najtańszy samochód elektryczny w Polsce

Najtańszym samochodem elektrycznym dostępnym na polskim rynku jest Dacia Spring, która w podstawowej wersji kosztuje 76 900 zł. Odliczając dofinansowanie w maksymalnej wysokości 40 tys. zł, możemy mieć nowego elektryka za jedyne 36 900 zł. Topowym producentem samochodów elektrycznych jest natomiast Tesla. Model 3 w podstawowej wersji kosztuje aktualnie 189 990 zł, a wraz z maksymalnym dofinansowaniem - 149 990 zł.

