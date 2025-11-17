Hot Wheels rozsławi legendę polskiej motoryzacji. Fiat 126P Bis do kupienia na całym świecie

Fiat 126P Bis projektu Pawła Czarneckiego pokonał rywali z całego świata i zdobył tytuł globalnego zwycięzcy 2025 Hot Wheels™ Legends Tour - największego na świecie konkursu dla twórców i pasjonatów motoryzacji.

To ogromne wyróżnienie dla polskiej sceny motoryzacyjnej: jego wyjątkowy, rajdowy Maluch trafi teraz do minikolekcji Hot Wheels Garage of Legends™ i zostanie odwzorowany w skali 1:64 jako oficjalny model Hot Wheels sprzedawany na całym świecie. Auto, które zaczynało jako garażowy projekt, dziś staje się globalną ikoną - kupią je fani w USA, Japonii, Ameryce Południowej czy Europie. To pierwszy tak spektakularny sukces w historii polskiego etapu Legends Tour.

Jak wyjaśnia w komunikacie Mattel, producent Hot Wheels, Fiat Czarneckiego zachwycił jury autentycznością, kreatywnością i charakterem prawdziwej rajdowej maszyny. W gronie jurorów znalazł się m.in. Jay Leno - jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury motoryzacyjnej, legenda telewizji i właściciel jednej z najsłynniejszych kolekcji aut na świecie, który podkreślał wyjątkowy charakter polskiego projektu. Wyraziste poszerzenia, aerodynamika inspirowana Grupą B oraz ponad 3 tys. godzin pracy sprawiły, że ten niepozorny fiat stał się jednym z najbardziej unikatowych projektów całej tegorocznej edycji.

To moment, w którym polska motoryzacyjna pasja po raz pierwszy trafia na półki sklepów - i do kolekcji fanów Hot Wheels na całym świecie.

Projekt Delta XS, bazujący na Fiacie 126p bis, nawiązuje do innej rajdówki - Lancii Delty S4, zdjęcia:

Fiat 126p zmotoryzował polskie społeczeństwo

W ciągu blisko 30 lat (1972-2000) w Polsce i we Włoszech wyprodukowano w sumie ponad 4,6 mln Fiatów 126p (dla porównania: w niewiele krótszym czasie wyprodukowano "tylko" milion Polonezów). Maluch (początkowo potoczna nazwa pod koniec produkcji stała się oficjalną) zmotoryzował polskie społeczeństwo, był tani i prosty w naprawie. Miał też oczywiście wiele wad - przede wszystkim bardzo mało miejsca w środku. Maluch był krytykowany również za osiągi - mały silnik umieszczony z tyłu generował zaledwie 25 KM. Ale bez wątpienia to symbol polskiej motoryzacji i PRL-u, który dziś wywołuje na ulicach zainteresowanie i uśmiech.