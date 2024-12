Carlos Tavares nie kieruje już Stellantis

Rezygnacja Carlosa Tavaresa była nagła, czego dowodem jest fakt, że zapadła w niedzielę, a komunikat dziennikarze otrzymali po godz. 22. Co prawda Tavares miał odejść z firmy (na emeryturę), ale dopiero na początku 2026 roku. Szczegółowych powodów odejścia nie podano.

- Sukces Stellantis od momentu powstania opierał się na doskonałej współpracy głównych akcjonariuszy, zarządu i dyrektora generalnego. Jednakże w ostatnich tygodniach pojawiły się różne poglądy, które doprowadziły do dzisiejszej decyzji Zarządu i dyrektora generalnego - powiedział Henri de Castries, starszy niezależny dyrektor Stellantis.

Jak wyjaśnił koncern, "proces mianowania nowego stałego dyrektora generalnego jest już w toku, zarządza nim Specjalny Komitet Zarządu, a jego zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2025 r. Do tego czasu utworzony zostanie nowy Tymczasowy Komitet Wykonawczy, na którego czele stanie John Elkann".

Jednocześnie koncern podtrzymał prognozy finansowe za cały 2024 rok.

Odejście Carlosa Tavaresa spotkało się z pozytywną reakcją związków zawodowych. To za jego kadencji pracę straciło kilka tysięcy pracowników Stellantis na całym świecie. Zwolnienia poprzedzone były głośnymi strajkami pracowników.

Stellantis w 2023 roku miał rekordowe zyski - 19 mld euro (plus 11 proc. r/r). Przewodniczący amerykańskiej rady dealerów Kevin Farrish ocenił cytowany przez CNN, że było to "lekkomyślne krótkoterminowe podejmowanie decyzji", które miało "druzgocące, ale całkowicie przewidywalne konsekwencje na rynku amerykańskim".

W ostatnich miesiącach koncern notuje coraz słabsze wyniki. Globalny wolumen sprzedaży samochodów w pierwszym półroczu 2024 roku spadł o 10 proc., a w trzecim kwartale o 20 proc. - wylicza CNN, cytując ekspertów, którzy uważają, że "średnia cena samochodów Jeep, Ram, Dodge i Chrysler stała się zbyt wysoka dla klientów tych marek".

W kontekście wyników koncernu szczególne emocje budzi wynagrodzenie byłego już prezesa.

Zarobki Carlosa Tavares w Stellantis

Carlos Tavares mógł liczyć nie tylko na comiesięczne wynagrodzenie, ale i premię za wyniki czy nagrody w postaci akcji (oprócz tego miał do dyspozycji np. służbowy samolot). W sumie Tavares ma otrzymać za 2023 rok 36,6 mln euro (157 mln zł, czyli ponad 400 tys. zł dziennie!), co oznacza 55-proc. wzrost w porównaniu do 2022 roku. Część z tych pieniędzy będzie wypłacana w najbliższych latach.

Stellantis

Stellantis NV to francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny, który tworzą takie marki jak: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move i Leasys. "Celem jest zapewnienie wszystkim czystej, bezpiecznej i niedrogiej swobody przemieszczania się" - przekonuje koncern.

