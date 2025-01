Zaplanowane na przyszły rok przetargi obejmą ponad 215 km odcinków dróg szybkiego ruchu z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) oraz prawie 116 km obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

GDDKiA podkreśla, że zapewnienia stały, wysoki poziom finansowania inwestycji, a co za tym idzie branży budowlanej. Z 17 mld zł, jakie GDDKiA wydała na inwestycje w 2023 roku, zwiększono wydatkowanie do 19 mld zł w 2024 roku. Rocznym celem jest ok. 20 mld zł i utrzymanie tego poziomu do 2030 r.

Nowe drogi w Polsce - przetargi GDDKiA 2025

Sukcesywnie wyczerpujemy listę dróg szybkiego ruchu, które mamy jeszcze do zrealizowania - informuje GDDKiA. Docelowa ich długość w Polsce planowana jest na około 7980 km, w tym około 2100 km autostrad. Obecnie mamy 5206 km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1885 km autostrad i niemal 3321 km dróg ekspresowych. W realizacji jest ponad 65 km autostrad i blisko 1270 km dróg ekspresowych. W 2025 roku ruszą przetargi na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 123 km, które uzupełnią istniejąca sieć, a także na poszerzenie istniejącej autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, od węzła Łódź Północ do Konotopy (ok. 90 km).

W 2025 roku ogłoszony będzie przetarg na brakujący odcinek A2 od Białej Podlaskiej na wschód do okolic wioski Kijowiec (ponad 16 km). Trwa już przetarg na dalszą część do węzła Dobryń i Terminala Samochodowego Koroszczyn. Do realizacji pozostanie jeszcze odcinek prowadzący do granicy z Białorusią.

Na liście planowanych przetargów są dwa odcinki drogi ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami i Zamościem (ponad 20 km), a także przedłużenie S12 od Wieniawy do Radomia (blisko 14 km). O prawie 40 km wydłuży się droga ekspresowa S10, od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na obwodnicy tego miasta. Do tego jeszcze cały, ponad 32-kilometrowy, odcinek S19 w woj. mazowieckim, który połączy realizowane odcinki szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim i woj. lubelskim.

Na liście planowanych warunkowo przetargów jest jeszcze ponad 43 km trasy S11 od Ujścia do Obornik. Ogłoszenie postępowania uzależnione jest od zakończenia trwającego obecnie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Na 2025 rok zaplanowano ogłoszenie przetargów na 14 obwodnic o łącznej długości blisko 116 km. Wśród nich są inwestycje, które po zakończonej realizacji wyprowadzą tranzyt m.in. z Wadowic, Limanowej, Prudnika, Pisza czy też Zwolenia (pełna lista poniżej). Na liście przetargów planowanych warunkowo są obwodnice Przytocznej i Kalisza o łącznej długości ok. 26 km, dla których trwa obecnie postępowanie odwoławcze od wydanych decyzji środowiskowych.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (215,3 km):

· A2 Biała Podlaska – Kijowiec

· A2 Łódź Północ – Konotopa (poszerzenie o dodatkowy pas ruchu)

· S10 Wyrzysk – Bydgoszcz Zachód

· S12 Wieniawa – Radom

· S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ

· S17 Zamość Sitaniec – Zamość Wschód

· S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

Przetarg planowany warunkowo (43,1 km):

· S11 Ujście – Oborniki

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (115,8 km):

· DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (Rudka - Jacentów, woj. świętokrzyskie)

· DK15 obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa (woj. wielkopolskie i dolnośląskie)

· DK15 obwodnica Milicza (woj. dolnośląskie)

· DK25 obwodnica Międzyborza (woj. dolnośląskie)

· DK28 obwodnica Wadowic (woj. małopolskie)

· DK28 obwodnica Limanowej (woj. małopolskie)

· DK41 obwodnica Prudnika (woj. opolskie)

· DK42 obwodnica Starachowic (woj. świętokrzyskie)

· DK46 obwodnica Sidziny (woj. opolskie)

· DK55 obwodnica Sztumu (woj. pomorskie)

· DK58/DK63 obwodnica Pisza (woj. warmińsko-mazurskie)

· DK73/DK78 obwodnica Chmielnika (woj. świętokrzyskie)

· DK79 obwodnica Osieka (woj. świętokrzyskie)

· DK79 obwodnica Zwolenia (woj. mazowieckie)

Przetargi planowane warunkowo (26,1 km):

· DK24 obwodnica Przytocznej (woj. lubuskie)

· DK25 obwodnica Kalisza (woj. wielkopolskie).

