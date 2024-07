Opłata za badanie techniczne samochodu w górę. Ile wyniesie? Mamy odpowiedź z ministerstwa

Spis treści

Wyższe opłaty za badanie techniczne samochodu

Diagności i przedstawiciele branży apelują od dłuższego czasu o podniesienie stawek za badanie techniczne. W ubiegłym roku diagności prowadzili strajki, teraz przypominają w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury swoje postulaty i przedstawiają argumenty. "Wysokość opłat za badania została określona w 2004 roku, tj. 20 lat temu i od tego czasu nie była waloryzowana. Przez ten czas drastycznie wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Inflacja liczona narastająco przekroczyła 80 proc., a wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę, które odzwierciedla sytuację gospodarczą, wzrosła o 521 proc. To powoduje, że przychody z opłat za badania techniczne nie pokrywają kosztów ich wykonywania" - czytamy w dokumencie.

Ponad 500 zł za badanie techniczne?

Jedna z propozycji zakłada, że stawka za badanie techniczne powinna być powiązana z pensją minimalną, która, przypomnijmy, co roku wzrasta. Jak podaje dziennik.pl, Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), przekonuje, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tą propozycją, od 1 lipca 2024 kierowcy płaciliby 430 zł. To wzrost o ponad 400 proc. od aktualnego poziomu. Ale Sałata wskazuje, że gdy obecna stawka była ustalana w 2004 roku, to stanowiła 11,9 proc. wynagrodzenia minimalnego - dziś byłoby to odpowiednio aż 505 zł.

Sami diagności chcą jednak mniejszych podwyżek, w czasie strajku było mowa o ok. 200-250 zł za przegląd.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury: trwają analizy

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wzroście opłat za badania techniczne pojazdów, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie będzie podwyżek opłat od 1 lipca 2024 r." - poinformował resort pod koniec czerwca.

"Nie zostały też rozpoczęte prace legislacyjne nad zmianą przepisów regulujących wysokość stawek opłata za badania techniczne. Nieprawdziwa jest również informacja o uzależnieniu wysokości opłat za badania techniczne pojazdów od wynagrodzenia minimalnego oraz podawana przez media kwota" - dodano.

Jednocześnie rzeczniczka resortu Anna Szumańska poinformowała redakcję Eska.pl, że "w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są analizy dotyczące sygnalizowanego przez właścicieli stacji kontroli pojazdów wzrostu kosztów ich prowadzenia i wpływu inflacji na przeprowadzanie poszczególnych czynności w ramach badania technicznego. Jednocześnie analizowane są rozwiązania, jakie występują w przypadku badań technicznych pojazdów w innych państwach członkowskich UE".

Dopytywana przyznała, że "na tym etapie jest za wcześnie na podanie szczegółowych informacji dotyczących zmian w systemie opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów".

Ile kosztuje przegląd techniczny samochodu?

Koszt badania technicznego w przypadku samochodu osobowego to 98 złotych (z instalacją gazową: 162 zł).

