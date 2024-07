To ostatnia taka stacja paliw w Polsce. CPN w Warszawie, można poczuć klimat PRL

Resort infrastruktury rozważa podwyższenie opłat za wydanie prawa jazdy. Rozpatrywane jest podniesienie tej opłaty o 47 -50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego - o 35 zł (czyli o 100 proc. - red.) - poinformowała dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renata Rychter, cytowana przez PAP. Obecnie opłata za wydanie krajowego prawa jazdy wynosi 100,50 zł, a międzynarodowego - 35 zł.

Powodem są koszty wytworzenia dokumentów, jakie ponosi Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. - Od 2011, do 2023 roku, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług, odnotowaliśmy wzrost kosztów ponoszonych do PWPW o ok. 47 proc. O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów - podkreśliła.

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury Rychter zastrzegła jednak, że na razie nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie.

Zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych

Szefowa Departamentu Transportu Drogowego powiedziała, że ministerstwo przymierza się również do zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych. Obecnie cena za komplet tablic rejestracyjnych, bez naklejek legalizacyjnych, to 80 zł, natomiast jeśli wniosek dotyczy jednej tablicy, ta opłata wynosi 40 zł. Koszt wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł. Wyrobienie nowego dokumentu wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego kosztuje 73,50 zł.

