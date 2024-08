Porsche właśnie to ogłosiło, powstanie nowa spółka. Firma zapowiada powiększanie sieci dealerskiej i nowe formaty sprzedaży

Samochód Roberta Lewandowskiego wystawiony na sprzedaż. "To rynkowa cena"

Będzie dopłata do zakupu samochodu. Nowy program ma ruszyć jeszcze w tym roku

Spis treści

Porsche zakłada spółkę w Polsce

Porsche Polska sp. z o.o. rozpocznie działalność 1 stycznia 2025 roku. Tym samym działalność sprzedażowa zostanie wydzielona spod Volkswagen Group Polska. Dyrektorem zarządzającym (CEO) będzie Wojciech Grzegorski.

- Polska jest krajem wschodzącym. Widzimy tu dalszy potencjał wzrostu dla Porsche, a dzięki własnej spółce zależnej możemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Naszym celem jest wzmocnienie doświadczenia marki, a tym samym dalsze zwiększenie atrakcyjności Porsche - powiedział Detlev von Platen, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Porsche AG.

Działalność biznesowa zostanie przeniesiona z dotychczasowej siedziby Volkswagen Group Polska w Poznaniu do Warszawy, gdzie znajdzie się nowa spółka zależna Porsche. - Porsche ma już w Polsce silną bazę klientów i fanów - podkreślił Wojciech Grzegorski, dyrektor zarządzający Porsche Polska. - W nadchodzącej, nowej rzeczywistości chcemy jeszcze silniej zaznaczyć naszą obecność w Polsce. Jednocześnie będziemy nadal wykorzystywać synergię we współpracy z Grupą Volkswagena, m.in. w obszarze logistyki. Przenosząc się do Warszawy, wzmacniamy również naszą pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy - dodał.

Porsche ujawnia plany: powiększanie sieci dealerskiej i nowe formaty sprzedaży

Obecnie w Polsce działa dziewięć Porsche Centrów, z których wszystkie są własnością niezależnych inwestorów i grup dealerskich. W 2023 r. liczba dostaw wzrosła o 41 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Strategia ekspansji zakłada sukcesywne powiększanie sieci dealerskiej w kolejnych latach, a także tworzenie nowych formatów sprzedaży.

EV Experience 2024, zdjęcia: