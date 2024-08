Spis treści

W połowie 2024 roku po polskich drogach jeździło ok. 60 tys. w pełni elektrycznych samochodów. To niewiele, biorąc pod uwagę, że ogólna liczba osobówek w Polsce to ok. 20 mln. Ale "elektryków" przybywa, na europejskie rynki wchodzą producenci z Chin, mowa o kolejnych państwowych dopłatach. Samochody elektryczne wywołują ogromne emocje, szczególnie, gdy dochodzi do pożaru takiego pojazdu. Panuje powszechne przekonanie, że "elektryki" palą się częściej, niż tradycyjne samochody spalinowe. To jednak nieprawda, co potwierdzają dane udostępnione nam przez PSP.

Pożary samochodów elektrycznych i spalinowych. Statystyki PSP

- Państwowa Straż Pożarna odnotowuje niewielką liczbę pożarów pojazdów elektrycznych. W 2021 roku takich pożarów było 2, w 2022 roku - 7, w 2023 - 21 (szczegółowe dane poniżej - red.). W porównaniu z analogicznymi pożarami pojazdów spalinowych, odnotowanych zostało w 2021 roku – 9274, w 2022 – 8333, a w 2023 roku 7166 co stanowi niecały promil tego typu zdarzeń - poinformował st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach pojazdów elektrycznych wyniósł ok. 1,5 godziny. Szczegóły poniżej.

Samochody elektryczne, które spłonęły w 2022 i 2023 roku

2022:

21.01.2022 r. pożar pojazdu Peugeot 106 w Knurowie, spalone podszybie, czas interwencji 44 min;

30.01.2022 r. pożar pojazdu Tesla w Warszawie, spalony cały środek, czas interwencji 1 h 18 min;

30.05.2022 r. pożar pojazdu Tazzari w Nysie, spalony silnik, czas interwencji: 50 minut;

11.07.2022 r. pożar pojazdu Tesla S w Chorzowie, spalony przód pojazdu i deska rozdzielcza, czas interwencji 2 h 35 min;

16.07.2022 r. pożar pojazdu Peugeot 106 Electric (około 20 letni pojazd, który fabrycznie był już w tamtych latach produkowany jako elektryczny), dodatkowo w trakcie ładowania podłączony do ładowarki w Jeleniej Górze, czas interwencji 1 h 18 min;

23.09.2022 r. pożar pojazdu Nissana Leaf w Jeleniej Górze, w którym spaliła się komora silnika, czas interwencji 1 h 8 min;

27.12.2022 r., pożar pojazdu Tesla w Piotrkowie Trybunalskim, spalił się środek samochodu oraz baterie, czas interwencji 4 h 34min

2023:

26.03.2023 r. pożar Mercedesa EQA, Mikoszewo/Kartuzy, spalił się cały samochód, czas interwencji 21 h 39 min

11.05.2023 r. pozar Mercedesa EQA, Zęblewo/Wejherowo, spalił się cały samochód, czas interwencji 5 h 8 min

14.05.2023 r. pożar melexa, Kraków, część przedziału baterii, czas interwencji 1h 5min

28.05.2023 r. pożar Ford Mustang Mach-E, Gdańsk, całkowite spalenie, pożar akumulatora, czas interwencji 5h 25 min

1.06.2023 r. pożar pojazdu T-King, cały spalony, chłodzenie akumulatorów, czas interwencji 1h 49 min

12.06.2023 r. pożar Mercedesa, Gdynia, spalony cały, chłodzenie akumulatorów, pojazd na parkingu policyjnym, ten sam, który palił się 11.05!, czas interwencji 4h 43 min

22.06.2023 r. pożar Tesli, Nowe Marzy, A1, cała spalona, czas interwencji 3h 55min

1.07.2023 r. pożar Tesli S100, Gorzów Wielkopolski, przód pojazdu spalony, czas interwencji 1h 19 min,

11.07.2023 r., pożar melexa, Kraków, bateria dogaszona proszkiem, czas interwencji 38 min

12.07.2023 r., pożar melexa, Łeba, przewody do akumulatorów, wyłącznie kontrola, czas interwencji 35 min

23.07.2023 r. pożar Nissana E-NV200, Kąty Wrocławskie, całkowicie spalony, chłodzenie akumulatora, czas interwencji 9h 57 min

24.07.2023 r. pożar Jaguara I-Pace, Radawczyk, powiat lubelski, część samochodu oraz komory silnika, chłodzenie baterii, ale bez podwyższonej temperatury, czas interwencji 4h 14 min

19.08.2023 r. pożar Tazzari, Kluczbork, w garażu z innymi samochodami, spalony cały z innymi samochodami i magazynem energii, czas interwencji całości 6h 14 min

19.08.2023 r., pożar Nissan Leaf, Opole, caly w ogniu, czas interwencji 5h 57 min

20.09.2023 r., pożar Kia EV6, Borzechów-Kolonia (pow. Lubelski) w garażu w trakcie ładowania, bateria nie uszkodzona, spalone wnętrze pojazdu i wyposażenie garażu, czas interwencji 3h 14min

23.10.2023 r., pożar dwóch samochodów, w tym jeden elektryczny (opel corsa), Poznań, spalony przód elektryka i komora silnika, bateria nie uszkodzona, czas interwencji 1h 33 min

24.10.2023 r. pożar hamulców w pojeździe elektrycznym Ford Etransit, Nowe Gulczewo (powiat płocki), spalone tylne prawe koło, czas interwencji 23 min

8.11.2023 r., pożar VW ID5, Poddębie (pow. Legionowski), palił się tył oraz wnętrze pojazdu, bateria nie uszkodzona, czas interwencji 4h 16 min

9.11.2023 r., pożar Renault Zoe, Wierzchlas, kujawskopomorskie pow. tucholski), całkowicie spalona, chłodzenie akumulatorów, czas interwencji 2h 40 min

9.12.2023 r., pożar melexa, Kraków, małopolskie, włączone webasto, brak strat, 35 min

29.12.2023 r. pożar Nissan Leaf, Marcinowice (pow. Krośnieński, Lubuskie), całkowicie spalony, chłodzenie akumulatorów, czas interwencji 7h 8 min.

Tak wygląda Marywilska 44 dwa miesiące po wielkim pożarze, który strawił większość kompleksu handlowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.