Samochód Roberta Lewandowskiego wystawiony na sprzedaż. "To rynkowa cena"

Audi Q3 Sportback 45TFSi QUATTRO S-Line - zarejestrowane na Roberta Lewandowskiego auto trafiło na sprzedaż. Na co dzień poruszała się nim mama piłkarza, Iwona Lewandowska. Teraz czerwone Audi z 2020 roku szuka nowego właściciela.

To bardzo bogato wyposażona wersja z silnikiem o pojemności 2.0 (benzyna) i mocy 230 KM, z napędem na wszystkie koła. Do tego m.in. sportowe, podgrzewane fotele czy panoramiczny dach. Do tej pory samochód pokonał 70 tys. kilometrów. "Na bieżąco serwisowany w ASO Audi, ostatni przegląd z wymianą oleju przy przebiegu 69000 km wraz z wymianą oleju w skrzyni biegów, oraz świec zapłonowych. Audi bezwypadkowe, lakier w oryginalnych wartościach" - czytamy w opisie oferty na kimbex.pl.

Samochód Lewandowskiego wystawiony na sprzedaż. Jaka cena?

Samochód wystawiono za 169 tys. złotych (nowy mógł kosztować ok. 250 tys. zł), za dopłatą można dostać komplet nowych, zimowych opon. - To rynkowa cena. Zainteresowanie jest bardzo duże - usłyszeliśmy od przedstawiciela firmy Kimbex Dream Cars z Krapkowic, która sprzedaje samochód.

