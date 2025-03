Suzuki to nie tylko samochody. Ten silnik zaburtowy kosztuje tyle, co dwa Swifty

Spis treści

Kiedy koniec produkcji Forda Focusa?

Produkcja Focusa zakończy się w listopadzie 2025 roku - informuje motor1.com, cytując Finna Thomasen'a z europejskiego biura komunikacji Forda. Model wciąż jest dostępny w ofercie, zamówienia będą przyjmowane w najbliższych miesiącach, następnie w sprzedaży pozostaną już tylko gotowe modele (stock). W Polsce ceny nowych Focusów w wyprzedaży rocznika zaczynają się od ok. 100 tys. zł.

Wiadomo, że Ford nie planuje następcy Focusa. Skąd decyzja o końcu produkcji kultowego modelu? Jednym z powodów mogą być wyniki sprzedaż. W 2024 roku Focus odnotował w Polsce co prawda wzrost sprzedaży na poziomie 134 proc. - zarejestrowano 5 765 sztuk (w 2023 do rejestracji trafiło 2 463 sztuk), stając się trzecim najpopularniejszym autem segmentu C, jednak daleko mu do konkurencji. Toyota, jako lider rynku, sprzedała pięć razy więcej egzemplarzy Corolli (29 487), czyli konkurenta Focusa.

W Europie sprzedaż wszystkich modeli Forda spadła o 17 proc. do 426 307 egzemplarzy (liderem był Volkswagen: 1 165 148 szt.).

Dlatego amerykańska firma, podobnie jak w USA, stawia na konkretne segmenty - crossovery i SUV-y, w tym terenówki, takie jak Puma, Kuga, Explorer czy Bronco. Większość z nich oferowana jest zarówno w wersjach spalinowych jak i elektrycznych.

Ford Focus, historia modelu

Ford Focus to kompaktowy samochód osobowy produkowany przez koncern Forda od 1998 roku. Model ten zastąpił popularnego Escorta, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne i stylistyczne, które szybko zdobyły uznanie na rynku motoryzacyjnym.

Pierwsza generacja (1998–2004)Debiutujący w 1998 roku, Ford Focus pierwszej generacji wyróżniał się nowatorskim designem oraz zaawansowaną konstrukcją zawieszenia typu multi-link, co zapewniało doskonałe właściwości jezdne. Dostępny był w wersjach nadwoziowych: hatchback (3- i 5-drzwiowy), sedan oraz kombi. Wersje sportowe, takie jak ST170 i RS, oferowały zwiększoną moc i sportowe osiągi.

Druga generacja (2004–2010)Wprowadzona w 2004 roku druga generacja Focusa charakteryzowała się większymi wymiarami oraz ulepszonym wnętrzem. Wersje nadwoziowe pozostały bez zmian, a gama silników została rozszerzona o jednostki benzynowe i wysokoprężne. Wersje sportowe, takie jak ST i RS, kontynuowały tradycję oferowania dynamicznych osiągów.

Trzecia generacja (2010–2018)Trzecia generacja, zaprezentowana w 2010 roku, była modelem globalnym, co oznaczało jednolitą ofertę na rynkach europejskim i amerykańskim. Wprowadzono nowoczesne technologie, takie jak systemy wspomagające kierowcę oraz ekologiczne jednostki napędowe EcoBoost. Wersje sportowe, w tym ST i RS, oferowały jeszcze wyższe osiągi, a Focus RS z napędem na cztery koła stał się ikoną wśród hot hatchy.

Czwarta generacja (od 2018)Obecna, czwarta generacja Focusa zadebiutowała w 2018 roku, oferując nowoczesny design, zaawansowane technologie oraz szeroką gamę jednostek napędowych, w tym hybrydowych. Wiosną 2024 roku zaprezentował Focusa ST Edition (pięciodrzwiowy hatchback z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, 2,3-litrowy silnik EcoBoost o mocy 280 KM, maksymalny moment obrotowy 420 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 5,7 sekundy, prędkość maksymalna 250 km/h.).

Focus ST z obniżoną mocą? Ford przeprowadził testy i wydał oświadczenie

Ford Focus na przestrzeni lat zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, stając się jednym z najważniejszych modeli w segmencie kompaktowym. Jego sukces rynkowy potwierdzają miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie.

Ford to globalna amerykańska marka o ponad 100-letniej historii. Ford w Europie sprzedaje i serwisuje pojazdy marki Ford na 50 indywidualnych rynkach, a działania obejmują również Ford Motor Credit Company, Ford Customer Service Division oraz 14 oddziałów produkcyjnych (8 spółek całkowicie zależnych oraz 6 nieskonsolidowane typu joint venture) z czterema centrami zlokalizowanymi w Kolonii, w Niemczech; w Walencji, w Hiszpanii oraz z siedzibami spółki joint venture w Krajowie w Rumunii i Kocaeli w Turcji. Ford zatrudnia w Europie około 34 tys. pracowników we własnych oddziałach oraz spółkach typu joint venture, łącznie około 57 tys. osób, po uwzględnieniu działalności nieskonsolidowanej.

Ford Focus - tak zmieniał się od 1998 roku, galeria: