To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Konkurencyjne ceny, brak kolejek

Rządowa stacja paliw w Warszawie

W Warszawie działa stacja paliw, na której tankują rządowe limuzyny i busy. Mało kto wie, że stacja jest publiczna i wszyscy mogą z niej korzystać. Stację prowadzi COAR, czyli Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które zarządza także flotą ponad 70 pojazdów.

Stacja znajduje się przy ul. Powsińskiej 69/71 na Mokotowie w Warszawie. Aby do niej dotrzeć, trzeba wjechać w wąską uliczkę i przejechać w głąb ok. 150 metrów. Jest mała, ma tylko trzy stanowiska, mimo to nie tworzą się kolejki. Na terenie stacji nie ma sklepu, ale można uzupełnić płyn do spryskiwaczy. Stacja jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00. Litr oleju napędowego kosztował w poniedziałek 1 lipca 6,55 zł, dokładnie tyle samo, co litr benzyny. Zobaczcie zdjęcia tej nietypowej stacji.