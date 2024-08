Wszystkie samochody muszą być wyposażone w czarne skrzynki. Jak działają te urządzenia?

Obowiązkowy rejestrator w nowych samochodach (EDR)

Unia Europejska od lipca 2024 roku wymaga, aby nowe samochody były wyposażone w urządzenie znane jako "czarna skrzynka", które ma ułatwić dochodzenie w sprawie wypadków drogowych. W samochodach wymagany będzie także inteligentny system kontroli prędkości oraz blokada alkoholowa. - Oficjalna nazwa urządzenia to Event Data Recorder, w skrócie EDR - wyjaśnia Jan Večerník ze Škoda Technical Development.

Czarne skrzynki w samochodach, jak działają?

Samochody w rzeczywistości nie będą musiały być wyposażone w nowe fizyczne urządzenie - EDR to po prostu nowa funkcja oprogramowania, a jednostka sterująca poduszek powietrznych i jej pamięć są wykorzystywane do przechowywania obowiązkowych danych. Są one stale aktualizowane i zapisywane w pamięci, chyba że dojdzie do aktywowania poduszki powietrznej.

- W razie wypadku system zapisuje informacje w rejestratorze przez pięć sekund przed uderzeniem i maksymalnie pięć sekund po nim - wyjaśnia Jan Večerník. Dzięki temu są one przechowywane na stałe i nie mogą być w żaden sposób edytowane, zmieniane ani usuwane. Danych nie można wprowadzić do jednostki sterującej na siłę.

Co zapisuje EDR w razie wypadku? - System rejestruje przede wszystkim pomiary dotyczące samej kolizji, takie jak czasy aktywacji pasów bezpieczeństwa, liczbę pasażerów, zmiany prędkości itp. Przechowywane są również inne informacje, takie jak prędkość samochodu przed zderzeniem, jego opóźnienie w kierunku wzdłużnym i bocznym, stan pedału przyspieszenia i hamulca, kąt nachylenia kierownicy, informacje o stanie ABS i ESP oraz obroty silnika - tłumaczy ekspert Skody.

Dane z czarnych skrzynek nie są dostępne dla kierowców ani serwisów

Gromadzona dokumentacja ma jedynie pomóc w usuwaniu skutków wypadków drogowych. - Ani użytkownik samochodu, ani serwisant, ani żadna inna nieupoważniona osoba nie będzie miała do niej dostępu - wyjaśnia Večerník i dodaje: Dane można odczytać tylko za pomocą specjalnego narzędzia z odpowiednią licencją. Z reguły jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu będą funkcjonariusze policji lub biegli sądowi - dodaje.

Dane przechowywane w rejestratorze nie będą wykorzystywane do monitorowania zachowania kierowców. Przechowywanie ich nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ani konsekwencjami dla kierowcy. Jednocześnie nie ma ryzyka, że ktoś mógłby próbować je zmienić po wypadku, aby zrzucić winę na kierowcę, który nie był winny.

