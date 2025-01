Wzrosną opłaty za przegląd samochodu. Podwyżki o ponad 400 zł domagali się diagności

Spis treści

Cennik badań technicznych pojazdów

- Wychodząc naprzeciw postulatom branży, projekt zakłada systemową zmianę założeń w zakresie ustalania stawki opłaty za przeprowadzenie badania technicznego poprzez powiązanie wskazanej opłaty z obiektywnym, niezależnym od systemu badań technicznych wskaźnikiem, tak aby zapewnić cykliczną waloryzację tych opłat. Niewątpliwie utrzymywanie wysokości opłat na niezmienionym od 20 lat poziomie nie odpowiada potrzebom zmieniającego się otoczenia gospodarczego przedsiębiorców - zapowiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, cytowany przez PAP.

Projekt ustawy, której celem jest wdrożenie dyrektywy europejskiej z 2014 roku, która, jak wyjaśniał Bukowiec, stanowi "ramy prawne dotyczące systemu badań technicznych pojazdów", ma być przekazana do prac legislacyjnych rządu jeszcze w tym roku. Wiceszef resortu zaznaczył, że regulacje te powinny być wdrożone do 2017 r., a stosowane od 2018 r. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych, a także stworzenie spójnego systemu nadzoru nad prawidłowością badań. Projekt ma również zawierać przepisy wprowadzające nowy system szkolenia diagnostów.

O ile wzrośnie opłata za przegląd techniczny w 2025 roku?

Wysokość nowej opłaty jest jeszcze nieznana. Diagności i przedstawiciele branży apelują od dłuższego czasu o podniesienie stawek za badanie techniczne.

Jedna z propozycji zakłada, że stawka za badanie techniczne powinna być powiązana z pensją minimalną, która, przypomnijmy, co roku wzrasta. Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), przekonywał, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tą propozycją, od 1 lipca 2024 kierowcy płaciliby 430 zł. To wzrost o ponad 400 proc. od aktualnego poziomu. Gdy obecna stawka była ustalana w 2004 roku, to stanowiła 11,9 proc. wynagrodzenia minimalnego i dziś byłoby to odpowiednio aż 505 zł. Sami diagności chcą jednak mniejszych podwyżek, w czasie strajków było mowa o ok. 200-250 zł za przegląd.

Opłata za badanie techniczne 2024

Ile kosztuje przegląd w 2024 roku? Opłata nie zmieniła się od 20 lat i wynosi:

auto osobowe – 98 zł

auto z instalacją gazową – 162 zł

motocykl – 62 zł

ciężarówka – 153 zł

