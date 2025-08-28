Biały romb na niebieskim tle. Wysoki mandat za nieznajomość tego znaku

Na francuskich drogach szybkiego ruchu można spotkać znak drogowy przedstawiający biały romb na niebieskim tle. Ignorowanie tego oznakowania grozi mandatem wynoszącym aż 135 euro, czyli około 600 złotych. Co oznacza ten znak i czy istnieje możliwość, że podobne rozwiązanie zostanie wprowadzone w Polsce? Wyjaśniamy.

Znak: Biały romb na niebieskim tle

Co oznacza biały romb na niebieskim tle?

Znak ten ustanowiono w 2019 roku, a pierwszy stanął w 2020 r. na autostradzie A48, która łączy Grenoble z Lyonem - podaje presse-citron.net. Wskazuje one pasy drogowe przeznaczone wyłącznie dla carpoolingu, czyli dla samochodów, którymi jedzie przynajmniej dwóch pasażerów. Carpooling to idea i system współdzielenia samochodu - jednym pojazdem jedzie kilka osób, które umówiły się na podróż za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, takich jak BlaBlaCar. U podstaw carpooling leży ochrona środowiska i oszczędność pieniędzy. Do korzystania z pasów oznaczonych znakami z białym rombem uprawnione są również pojazdy transportu publicznego, taksówki i samochody niskoemisyjne (z winietą Crit'Air).

Nowe znaki można już spotkać w Lyonie, Grenoble, Strasburgu, ale także w Rennes, Nantes czy w regionie paryskim. Inne miasta, takie jak Marsylia, Lille czy Aix-en-Provence, powinny wkrótce je zobaczyć - podają francuskie media.

Za zignorowanie nowego znaku i poruszanie się po niewłaściwym pasie grozi mandat w wysokości 135 euro, czyli ok. 600 złotych.

Serwis presse-citron.net zwraca uwagę, że idea carpoolingu jest jeszcze mało popularna - stanowi ok. 3 proc. wszystkich przejazdów na francuskich drogach. Stąd rządowe dopłaty w wysokości nawet 100 euro dla nowych użytkowników aplikacji i platforma do carpoolingu. Ministerstwo Transformacji Ekologicznej chce, by do 2027 roku przejazdy w ramach carpoolingu stanowiły ok. 10 proc. podróży samochodowych.

W Polsce na razie nie ma specjalnych znaków i dróg dla carpoolingu

W Polsce carpooling jest znany od wielu lat dzięki aplikacji BlaBlaCar, szczególnie popularnej wśród młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze swoich samochodów i jednocześnie nie chcą podróżować komunikacją zbiorową (busy czy pociągi). Podobne rozwiązanie wprowadził niedawno Uber - zamawiając przejazd można dzielić go z innym pasażerem i tym samym zmniejszyć koszt podróży (w obrębie miasta). W naszym kraju nie ma jednak specjalnych dróg czy znaków dot. przejazdów współdzielonych. O ułatwieniu możemy mówić jedynie w przypadku samochodów elektrycznych, które mogą poruszać się buspasami.

Carpooling coraz popularniejszy również w Polsce

- We Francji, która jest kolebką carpoolingu, liczba pasażerów korzystających ze współdzielonych przejazdów zwiększyła się 20-krotnie w ciągu ostatnich 12 lat. Carpooling we Francji stał się integralną częścią komunikacji międzymiastowej, łącząc zarówno duże aglomeracje, jak i mniejsze miejscowości - mówi w rozmowie z se.pl Olgierd Szyłejko, Regional General Manager CEE BlaBlaCar.

W Polsce, gdzie społeczność BlaBlaCar liczy prawie 6 milionów aktywnych użytkowników, model wspólnych przejazdów również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W 2023 roku polscy kierowcy zadeklarowali możliwość przewiezienia ponad 4 milionów pasażerów, a najaktywniejszy kierowca zrealizował aż 611 przejazdów. - Warto zauważyć, że w miarę jak użytkownicy stają się bardziej świadomi korzyści płynących z carpoolingu, rośnie też liczba codziennych dojazdów do pracy organizowanych za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, takich jak BlaBlaCar Daily, która obecnie osiąga identyczny poziom aktywności we Francji co nasza główna aplikacja i odnotowuje wzrost o 30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku - podsumował Olgierd Szyłejko.

Platforma BlaBlaCar obsługuje ponad 27,2 miliona aktywnych użytkowników w 21 krajach na całym świecie, w tym 6,6 miliona kierowców i 20,6 miliona pasażerów.

