Jeden dzień spóźnienia i 1850 zł kary. W 2023 roku ukarano 350 tys. właścicieli samochodów

Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC wzrosną od przyszłego roku. W przypadku spóźnienia do trzech dni właściciel samochodu osobowego zapłaci ok. 1850 zł kary, od 4 do 14 dni - 4626 zł, a powyżej dwóch tygodni 9250 zł. W nielicznych przypadkach można odwołać się od kary, a nawet jej uniknąć. W 2023 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył przerwę w ubezpieczeniu OC u 350 tys. posiadaczy pojazdów.

Jak podaje rankomat.pl, w 2023 r. średnia składka za ubezpieczenie OC wynosiła 520 zł. To niewiele, w porównaniu do kar, jakie grożą właścicielom nieubezpieczonych pojazdów. Ubezpieczenie OC Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od: 1. rodzaju pojazdu: samochody osobowe – równowartość dwukrotności płacy minimalnej,

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności płacy minimalnej,

pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej. 2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: do 3 dni – 20% pełnej opłaty,

od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,

powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Kary są powiązane z pensją minimalną, dlatego od stycznia 2025 roku zostaną ponownie podwyższone. Kary za brak ważnego OC. Wzrost od nowego roku Od 1 stycznia 2025 roku kary za brak ważnego ubezpieczenia OC w przypadku samochodów osobowych wyniosą (szacunki, UFG nie podał jeszcze oficjalnych stawek): 1850 zł przy spóźnieniu do 3 dni (aktualnie to 1720 zł)

4625 zł przy spóźnieniu od 4 do 14 dni (4300 zł)

9250 zł przy spóźnieniu powyżej 14 dni (8600 zł). Jeśli brak ubezpieczenia OC wykryje np. w czasie kontroli drogowej policja, mandat wyniesie 50 zł, a pojazd zostanie odholowany. Następnie funkcjonariusze zawiadomią Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nałoży odpowiednią karę na właściciela pojazdu. Większość właścicieli pojazdów może spać spokojnie - ich umowy przedłużą się automatycznie. Jak czytamy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, "jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy" (pod warunkiem, że została opłacona w pełni składka za aktualny okres ubezpieczenia). Jak skorzystać z ulgi lub umorzenia opłaty za brak OC? Kary są naprawdę wysokie, dlatego przewidziano wyjątki. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty lub odroczyć termin płatności). W tym celu należy złożyć wniosek wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. Szczegółowe informacje i dokumenty można znaleźć na stronie ufg.pl. Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC O ubezpieczeniu OC należy szczególnie pamiętać przy kupnie/sprzedaży samochodu. Umowa ubezpieczenia OC jest ważna do końca okresu, na jaki została zawarta. To oznacza, że nowy właściciel samochodu może z niej do tego czasu korzystać. Poprzedni właściciel pojazdu ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu oraz przekazać mu dane nowego właściciela. Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC nie przedłuża się automatycznie w sytuacji, gdy pojazd zmienił właściciela. Dlatego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania polisy poprzedniego właściciela należy zawrzeć nową umowę z dowolnie wybranym ubezpieczycielem. Nowy właściciel pojazdu nie musi korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela - może wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę - wszystko musi się odbyć tego samego dnia. Demontaż pojazdu a ubezpieczenie OC Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu. Do tego czasu posiadacz pojazdu ma obowiązek mieć ważną polisę OC. Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu posiadacz pojazdu powinien go wyrejestrować oraz zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi np. w celu otrzymania zwrotu części składki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny (UFG) zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków - spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany. W 2023 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył przerwę w ubezpieczeniu OC u 350 tys. posiadaczy pojazdów. Rocznie wypadki i kolizje nieubezpieczonych kierowców kosztują nawet 100 mln zł, podał UFG.