i Autor: Pixabay Wymiana opon na zimowe. Wyjaśniamy, kiedy to zrobić

bezpieczeństwo

Kiedy zmienić opony na zimowe? Kieruj się zasadą "od O do O"

Kiedy zmienić opony na zimowe - to pytanie zadaje sobie jesienią wielu kierowców. Część właścicieli samochodów czeka do 1 listopada, inni zmieniają opony dopiero po pierwszych opadach śniegu. Sprawdziliśmy, co na temat zmiany opon mówią polskie przepisy, a także, jakie są zalecenie ekspertów. Okazuje się, że przy decyzji o zmianie opon kierowcy powinni wziąć pod uwagę tylko jedną zmienną.