Nowy znak P-35. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co oznacza

Podróżując samochodem po Europie, warto pamiętać, że nie wszędzie obowiązują te same przepisy ruchu drogowe, znaki czy ograniczenia prędkości. Przed wyjazdem warto zapoznać się choćby z podstawowymi znakami, bo niektóre z nich mogą zaskoczyć.

Znak P-35 to znak ostrzegawczy, który od 2023 roku można spotkać np. przy drogach szybkiego ruchu w Hiszpanii. Ma trójkątny kształt, czerwoną ramkę, a w środku dwa samochody i przeplatające się strzałki. Opisuje go hiszpańskie słowo "trenzado", czyli "spleciony". P-35 ostrzega kierowców, że zbliżają się do miejsca, gdzie "splatają" się (przechodzą, łączą się) różne pasy ruchu.

Widzisz P-35, zachowaj szczególną ostrożność

Widząc znak P-35 kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ w takich miejscach przy wyprzedzeniu czy zmianach pasów ruchu często dochodzi do kolizji i wypadków.

