Praca na wakacje w Bełchatowie

Wakacje w Bełchatowie nie muszą być nudne. Szczególnie jeśli planujesz spędzić ten czas na zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz na zarabianiu. Być może zbierasz na samochód lub odkładasz na zagraniczny wyjazd po sezonie? A może po prostu jesteś osobą przedsiębiorczą i już zaczynasz zarabiać, aby móc w przyszłości spełnić swoje plany zawodowe? Niezależnie od motywacji, każda forma rozwoju jest istotna, nawet ta, która z pozoru może wydawać się pozbawiona ”specjalistycznych umiejętności”. Praca kelnera uczy zadaniowości i wybierania priorytetów. Praca w sklepie to najlepsze miejsce, aby nauczyć się obsługi klienta i negocjacji. Z każdego stanowiska można bowiem wykrzesać coś, co przyda Ci się w kolejnych zawodowych wyzwaniach. To także świetny sposób, aby sprawdzić, w jakiej branży czujesz się najlepiej. Zatem jak i gdzie szukać pracy wakacyjnej w Bełchatowie?

Jak szukać pracy wakacyjnej w Bełchatowie?

Jeśli już zdecydujesz się na podjęcia zatrudnienia wakacyjnego to przyszła pora na to, aby posprawdzać lokalne oferty pracy. Pierwsze kroki skieruj do… komputera lub telefonu, bowiem to w internecie odbywają się aktualnie wszystkie procesy rekrutacyjne. Choć można jeszcze spotkać tradycyjne kartki wywieszone np. na drzwiach sklepu, to jednak większość pracodawców - tych mniejszych i tych większych - poszukuje kandydatów do pracy właśnie przez internet.

Najczęściej ogłoszenia znajdziesz na portalach takich jak GoWork.pl, który zrzesza już 4 miliony użytkowników. Pracodawcy wybierają takie serwisy, ponieważ wiąże się to z większymi szansami na dotarcie do szerszej gruby kandydatów. Oprócz tego możesz przeszukać także lokalne serwisy oraz portale społecznościowe, na których utworzone są grupy tematyczne skupione wokół poszukiwania pracy.

W większości przypadków nie jest konieczne wysyłanie CV. W pracy wakacyjnej liczy się przede wszystkim sama chęć do pracy, a niekoniecznie odpowiednie wykształcenie czy doświadczenie.

Praca wakacyjna - gdzie szukać?

Jakie branże cieszą się największym powodzeniem wśród wakacyjnych pracowników? Są to przede wszystkim:

produkcja,

magazyny,

budowlanka,

sprzedaż,

obsługa klienta,

gastronomia,

turystyka,

hotelarstwo.

Większość z tych sektorów często opiera się na sezonowości, dlatego też w okresie wakacyjnym pracodawcy potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Wśród młodych osób największą popularnością cieszy się jednak branża gastronomiczna, hotelarska i turystyczna. Chodzi tutaj przede wszystkim o stanowiska takie jak kelner, pokojówka, barman, kucharz, animator, pracownik muzeum czy recepcjonista w hotelu.

Praca wakacyjna w Bełchatowie - na co zwrócić uwagę?

Praca wakacyjna wiąże się z nieco innymi zasadami niż zwykła praca na stałe. Główną różnicą jest przede wszystkim umowa. W większości miejsc dostaniesz umowę zlecenie, która odpowiada przed Kodeksem cywilnym, a nie tak jak umowa o pracę przed Kodeksem pracy. Jednak o ile w zatrudnieniu stałym, umowa o pracę jest pożądana, o tyle w przypadku pracy wakacyjnej lepiej wyjdziesz z umową zlecenie. Dlaczego? Ponieważ możesz nieco więcej zarobić - ten rodzaj umowy nie odprowadza bowiem wszystkich składek. Dodatkowo umożliwia także pracę w elastycznym grafiku, co dla wielu młodych osób jest szczególnie ważne. Co więcej, oferowane wynagrodzenie obliczane jest godzinowo, co oznacza, że jeśli chcesz zarobić, możesz pracować więcej, a jeśli potrzebujesz tylko dorobić do domowego budżetu, możesz zdecydować się na mniejszy wymiar godzin.

Pamiętaj także, aby przed podjęciem pracy sprawdzić opinie o danym pracodawcy. Mimo że na oszustów trudno trafić, to jednak nadal zdarzają się sytuacje, w których pracodawca naciska na prace na czarno lub nie chce wypłacić należnego wynagrodzenia. Dzięki temu, że sprawdzi opinie, możesz ustrzec się przed stratą czasu, energii i pieniędzy. Jeśli nie możesz znaleźć opinii, jest jeszcze jeden sposób, aby dowiedzieć się, jakie podejście do pracownika ma akurat ten pracodawca - przeanalizowanie ogłoszenia o pracę. Jeśli jest ono napisane niedbale, nie ma podanej nazwy firmy, dokładnych informacji o stanowisku lub widełek płacowych, to lepiej nie podejmuj się takiej współpracy.