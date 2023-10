Rynek pracy w Bełchatowie - w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie?

Bełchatów położony w województwie łódzkim jest niezwykle ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dogodne połączenie z miastem Łódź stanowi duży atut regionu, który przyciąga kolejnych inwestorów. A nowe inwestycje to nowe miejsca pracy. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w Bełchatowie? Jakie są tu perspektywy pracy?

Rynek pracy w Bełchatowie

Już od wielu miesięcy powiat bełchatowski wyróżnia się stabilną sytuacją w sektorze zatrudnienia. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w sierpniu 2023 roku w powiecie bełchatowskim odnotowano stopę bezrobocia wynoszącą 4,8%. Wskaźnik ten jest mniejszy zarówno w porównaniu do skali wojewódzkiej (5,4%), jak i krajowej (5,0%). Sytuacja w regionie w kwestii bezrobocia poprawia się z miesiąca na miesiąc, ponieważ jeszcze w lutym najwyższa stopa wynosiła 5,4%, by po kilku miesiącach spaść poniżej poziomu 5%.

Jeśli chodzi o sytuację osób bezrobotnych, w powiecie bełchatowskim według informacji PUP na koniec września 2023 roku było zarejestrowanych 2 279 takich osób, odnotowując tym samym spadek zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca (2 295 osób), jak i do analogicznego okresu w 2022 roku (stan na koniec września - 2 400 osób). Struktura bezrobotnych w regionie pod koniec września przedstawiała się następująco:

największą grupę stanowiły osoby o wykształceniu gimnazjalnym i podstawowym (25%), zasadniczym zawodowym/branżowym (22,5%) oraz policealnym i średnim zawodowym/branżowym (21,1%);

jeśli chodzi o wiek, wśród bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (29,0%) oraz 25-34 lata (25,2%);

dominujący wśród bezrobotnych czas pozostawania bez pracy to okres 24 miesięcy (24,6%) i od 6 do 12 miesięcy (19,3%).

Nowe inwestycje w Bełchatowie

Na poprawę sytuacji bezrobotnych w powiecie bełchatowskim wpływa rozwój lokalnych przedsiębiorstw, a szczególnie napływ nowych inwestorów.

Przykładem może być tu nowa fabryka firmy DS Smith uruchomiona w I kwartale 2022 roku. Łączyło się to z powstaniem ponad 200 miejsc pracy. Aktualnie firma prowadzi rekrutacje na stanowiska takie jak:

automatyk utrzymania ruchu;

mechanik utrzymania ruchu;

operator maszyn produkcyjnych;

reprezentant handlowy;

konstruktor opakowań;

technolog;

kierowca wózka widłowego.

Firma poszukuje również specjalistów z różnych dziedzin typu logistyka, zakupy, księgowość/finanse oraz HR.

Na rynku pracy w Bełchatowie szykują się kolejne zmiany. Chodzi o nową inwestycję spółki Wielton Reefer, która ulokowana będzie w bełchatowskiej strefie przemysłowej. Powstanie tam zakład produkujący naczepy typu chłodnia. Na terenie Bełchatowa ma zostać utworzona także linia do produkcji komponentów, m.in. ścian i dachów do naczep typu furgon i zabudowy 3,5 t. Firma otrzymała wsparcie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (40 mln zł zwolnienia od podatku od osób prawnych), ale w zamian za to spółka do 2025 roku ma utworzyć 100 nowych miejsc pracy i utrzymać je przynajmniej przez dwa lata.

W jakich zawodach można znaleźć pracę w Bełchatowie?

Oprócz nowych inwestycji oferty pracy regularnie spływają od firm z regionu, a szczególnie od jednego z największych pracodawców, czyli Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku Bełchatowa aktualne rekrutacje spółki dotyczą stanowisk takich jak technik, elektromonter, inżynier, specjalista ds. regulacji środowiskowych, specjalista ds. rekultywacji, kierowca, czy główny specjalista - koordynator ds. obsługi sprzedaży.

W kwestii perspektyw pracy w Bełchatowie warto wziąć pod uwagę prognozy dotyczące zawodów deficytowych w regionie. Jak wskazano w Barometrze pracy, deficyt poszukujących pracy dotyczy zawodów takich jak:

cieśle i stolarze budowlani;

cukiernicy;

dekarze i blacharze budowlani;

diagności laboratoryjni medyczni;

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy;

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;

lekarze;

monterzy instalacji budowlanych;

murarze i tynkarze;

nauczyciele praktycznej nauki zawodu;

nauczyciele przedmiotów zawodowych;

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych;

piekarze;

pielęgniarki i położne;

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości;

pracownicy ds. techniki dentystycznej;

pracownicy służb mundurowych;

samodzielni księgowi;

spawacze.

Zdobywanie kwalifikacji w powyższych zawodach sprawia, że znalezienie zatrudnienia w Bełchatowie i okolicach stanie się znacznie łatwiejsze. Im mniej kandydatów, tym większe szanse na zdobycie stabilnej pracy.

Własna firma w Bełchatowie - czy to dobry pomysł?

W przypadku większych problemów ze znalezieniem pracy w Bełchatowie alternatywą jest założenie własnego biznesu. Ułatwieniem w tej kwestii jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, który regularnie prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Są to założenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Gdzie szukać pracy w Bełchatowie?

Poszukujący pracy w Bełchatowie mają przed sobą wiele możliwości. Największą bazą ogłoszeń jest Internet, dlatego to właśnie tam warto rozpocząć działania na rzecz znalezienia zatrudnienia. Istotną rolę odgrywają w tym procesie serwisy pracy typu GoWork.pl. Na kandydatów czekają oferty z różnorodnych branż, a praktyczne opcje typu zaawansowana wyszukiwarka, możliwość aplikowania na kilka ogłoszeń naraz czy ustawienia powiadomienia ułatwiają znalezienie wymarzonego stanowiska.

Poszukujący pracy znajdą też internetową listę ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Warto też śledzić oferty pracy publikowane w mediach społecznościowych lub przesyłać swoje dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do konkretnych firm działających na terenie Bełchatowa.

