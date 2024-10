45-letni Tomek był dumny z narodzin syna! W jednej chwili wszystko legło w gruzach. Tragedia w Bydgoszczy

wracamy do tematu!

45-latek wjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę! Tragedia w Bydgoszczy

Każdy wiedział, że jego pasją były samochody. I to te nie najnowsze. Chwalił się, że ma BMW 320 z 1988 roku. Tomasz B. czerpał z życia pełnymi garściami. W internecie, na swoim profilu wstawił zdjęcie, na którym jest razem ze swoją żoną. Tulą na nim niemowlaka... Tak Tomasz B. skomentował to swoje zdjęcie:

"Spełnienie moich marzeń. W końcu tworzę prawdziwą rodzinę, gdzie jest dziecko i kochająca żona u boku. Mam dom zasadziłem drzewo i mam syna - czuje się spełnionym mężczyzną".

Teraz policja próbuje wyjaśnić, co się stało w środę, 9 października tuż po godzinie 10:00. To wtedy dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący bmw 45-latek, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się, z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku, ciężarowym daf-em z naczepą - mówi nam kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

W wyniku poniesionych obrażeń kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy.

- Bydgoscy policjanci prowadzą, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodaje kom. Kowalska.

Bliskim Tomasza składamy najszczersze wyrazy współczucia.