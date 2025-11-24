49-latek wyszedł z domu w nocy i zniknął bez śladu! Co się stało ze Sławomirem Malickim?

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny poinformował, że Sławomir Malicki, 49–latek mieszkający na terenie miasta, zaginął w sobotnią noc. Jak przekazują funkcjonariusze, „22 listopada 2025 r. około godziny 1:30 wyszedł z miejsca zamieszkania, udając się na ul. Inowrocławską w Bydgoszczy, gdzie jednak nie dotarł i do chwili obecnej nie powrócił do domu”. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon nie odpowiada.

Policja publikuje dokładny rysopis zaginionego, licząc na pomoc mieszkańców. Sławomir Malicki ma 186 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie, ciemny blond włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miał również – jak wskazują funkcjonariusze – „3-dniowy zarost”. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest blizna pod prawym uchem przy kości szczękowej, pozostała po operacji ślinianek.

W momencie wyjścia z domu był ubrany w żółtą puchową kurtkę z kapturem, niebieskie jeansy, czarne buty do kostki oraz popielaty sweter. Mężczyzna miał przy sobie telefon komórkowy, dokument tożsamości i małą torbę listonoszkę przewieszaną przez ramię.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące jego obecnego miejsca pobytu. Osoby te proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerem 47 751 15 59 lub pod numerem alarmowym 112.

Jeśli ktoś widział mężczyznę w nocy z piątku na sobotę lub później – nawet pozornie nieistotna informacja może pomóc w rozwiązaniu sprawy!