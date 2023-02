Potwór w sutannie miał przez 4 lata gwałcić chłopca. Biskup obiecuje wsparcie dla ofiary

Szokujące informacje z Chełma. 21-letni dziś mężczyzna poinformował o krzywdzie, jakiej doznał w wieku 10 lat.

- Nie będę mówił o tym, co ksiądz miał robić małemu dziecku. Krzywdzony chłopiec dzisiaj ma 21 lat. Dopiero teraz miał siłę, aby opisać krzywdę, jaką wyrządził mu ksiądz. Pismo złożył w kurii toruńskiej. Ta po zapoznaniu się ze sprawą zawiadomienie o przestępstwie złożyła do prokuratury w Chełmnie. Ta zdecydowała się na przesłuchanie ofiary i potem sprawy szybko się potoczyły - mówi nam jeden ze śledczy z Chełmna (kujawsko-pomorskie).

To w tym mieście 11 lat temu po raz pierwszy ksiądz W., miał zgwałcić 10 letniego chłopca. Potem miał to robić jeszcze przez 4 lata. Dramat młodego dziecka trwał 1460 dni.

- Na razie nie wiemy o innych przypadkach. Takie sprawy zawsze dla ofiar są trudne - mówi nam śledczy.

Ksiądz W. aresztowany

Ksiądz W., święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 2006 roku. Miał wtedy 29 lat. Ostatnio był proboszczem w Dąbrówce Królewskiej koło Grudziądza. Wcześniej był wikariuszem w Unisławiu koło Torunia. Uczył religii w szkole.

- W piątek wieczorem ( 10 lutego 2023) sąd postanowił zastosować wobec księdza środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu - informuje nas jeden ze śledczych.

Na szczegółowe informacje w sprawie trzeba jednak jeszcze poczekać.

- W tej sprawie szczegółowych informacji udzielę w poniedziałek - powiedział nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Toruniu.

Kuria toruńska obiecuje pomoc

Do sytuacji odniósł się biskup toruński. Obiecano pomoc terapeutyczną lub finansową dla ofiary księdza W. Nasza redakcja otrzymała pismo z kurii toruńskiej. Oto jego treść:

- W związku z zarzutami postawionymi ks. Jackowi W. informuję, że na początku listopada 2022 r. do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej przyszedł mężczyzna, który zgłosił fakt molestowania seksualnego przez ks. Jacka W.. Po otrzymaniu tej informacji w trybie natychmiastowym o sprawie została poinformowana prokuratura, z którą współpracuje delegat biskupa toruńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Oskarżony niezwłocznie przestał pełnić funkcję proboszcza. Nie zostały mu także powierzone jakiekolwiek funkcje duszpasterskie w żadnej parafii. Otrzymał zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Informuję także, że wobec oskarżonego nigdy wcześniej nie pojawiały się takie zarzuty. Biskup toruński rozpoczął również wstępne dochodzenie kanoniczne, z którego akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Biskup toruński wyraża wielki smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Przestępstwo, o którym mowa w akcie oskarżenia, jest wielką krzywdą wyrządzoną ofierze i raną zadaną wspólnocie Kościoła. Dlatego pokrzywdzony otrzymał ze strony diecezji propozycję pomocy terapeutycznej lub finansowej, która jest niezbędna do podjęcia terapii - pod pismem podpisał się ksiądz Paweł Borowski, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

Parafianie: nie będziemy bronić księdza

Parafianie z Dąbrówki Królewskiej nie zamierzają bronić swojego księdza proboszcza.

- To był nieprzyjemny gość - mówi nam jeden z parafian.

- Jaki był jego poprzednik, to wszyscy wiedzą. Moja trójka dzieciaków była ministrantami. Jemu ciągle coś nie pasowało. Coś się nie podobało. Dlatego chłopaki zrezygnowały - mówi nam mama trójki chłopców, którzy służyli do mszy w kościele w Dąbrówce Królewskiej odprawianych przez księdza Jacka W.

Arkadiusz M. opowiada jak zamordował Monikę na ul. Czudeckiej w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.