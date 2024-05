i Autor: Kasia Zaremba / Super Express Egzamin ósmoklasisty: Uczniowie będą szaleć z radości. Wreszcie to ogłosili, czekali na to od dawna

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Jakie zadania będą na egzaminie 15.05.2024? Pierwsze informacje o przeciekach. Arkusze CKE i odpowiedzi [RELACJA NA ŻYWO]

SES 21:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Egzamin ósmoklasisty 2024 rozpoczął się już na dobre. W środę, 15.05.2024 uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką! To przedmiot, którego uczniowie obawiają się chyba najbardziej. Matematyka nigdy nie należała do najłatwiejszych, a zadania w arkuszach CKE mogą być naprawdę różne. Co będzie na egzaminie z matematyki? Tego uczniowie dowiedzą się już o godz. 9:00, gdy otrzymają arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym artykule znajdziecie bieżące informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki, komentarze maturzystów, arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi oraz bieżące doniesienia z przebiegu egzaminu. Śledźcie relację na żywo w SE.pl!