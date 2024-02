Euro w Polsce. Nie będzie już odwrotu, Polacy muszą się przygotować

"Super Express" po raz kolejny spotkał się z najsłuszniejszym polskim jasnowidzem. Nasz dziennikarz zapytał Krzysztofa Jackowskiego, jak widzi rok 2024. Jakich zmian należy spodziewać się w naszym kraju? Jak się okazuje, nowy rok nie będzie dla nas dobry. Jasnowidz z Człuchowa nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące nie będą dobre dla Polaków. Dziennikarz "Super Expressu" zapytał go także, kiedy zostanie wprowadzone euro i czy w ogóle to nastąpi. Co wtedy zobaczył Krzysztof Jackowski?

- 2024 rok, to bardzo istotna data. To jest data rozpoczęcia czegoś, co my nazwiemy jakimś krótkim etapem na świecie, nie tylko w Polsce. Potrwa to do 2028 roku. Obawiam się, że niestety Polska będzie się borykała z kłopotami, jak wiele innych państw, ponieważ to będzie okres wojen na świecie (...) – powiedział Jackowski. - Obawiam się, że to będzie zły rok – dodał.

Dziennikarz zapytał także o kilka bardzo ważnych dla wszystkich Polaków kwestii, w tym m.in. o wprowadzenie euro. - Polacy muszą się przygotować na euro i ten rząd, pan Tusk doskonale o tym wie. Są nowe traktaty unijne i jeden z nich mówi, że każdy kraj członkowski, musi dysponować walutą euro. Donald Tusk dobrze, wie, że jeżeli jego kadencja potrwa 4 lata, to skończy się z euro w kieszeni, a nie złotówką. Nie będziemy mieli wyjścia, będzie obowiązek euro w każdym kraju członkowskim - wyjaśnił jasnowidz.

