Jasnowidz Jackowski zobaczył jaka przyszłość czeka Kaczyńskiego. Dosadne dwa zdania

"Super Express" po raz kolejny spotkał się z najsłuszniejszym polskim jasnowidzem. Nasz dziennikarz zapytał Krzysztofa Jackowskiego, jak widzi rok 2024. Jak się okazuje, nowy rok nie będzie dla nas dobry. Jasnowidz z Człuchowa nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące nie będą dobre dla Polaków. Dziennikarz "Super Expressu" zapytał go także, jaka przyszłość czeka najbardziej kluczowych polityków w naszym kraju. Wizja z Jarosławem Kaczyńskim może zaskoczyć wielu. Co zobaczył Jackowski?

Jasnowidz Jackowski: wizja. Rząd Donalda Tuska upadnie? "Kaczyński w komfortowej sytuacji"

- Nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej partii politycznej - zaznaczył na początku Krzysztof Jackowski w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca. To nie musi oznaczać, ze będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - mówi jasnowidz.

A jaka przyszłość czeka Jarosława Kaczyńskiego? - Kaczyński jest w komfortowej sytuacji, ponieważ on może czekać. Jedyne, o co może się martwić, to o to czy koalicja nie rozpadnie się w trakcie. PiS może czekać i będzie czekać. PiS-owi jest na rękę obecna sytuacja, ponieważ mieli na swoich barkach bardzo dużo decyzji, za które obywatele obwiniają, np. rożne absurdy związane z covidem - wyjaśnia Krzysztof Jackowski.

Sonda Jak oceniasz działalność Jarosława Kaczyńskiego? Dobrze Źle