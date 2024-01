Jasnowidz Jackowski po raz kolejny zabrał głos w temacie, który bardzo interesuje Polaków. Słynny wróż z Człuchowa regularnie komentuje sprawy związane z polityką, sportem, a nawet te kryminalne. Tym razem opowiedział dziennikarzowi "Super Expressu", jak jego zdaniem będzie wyglądała pogoda na rok 2024. W grudniu przewidział sporo opadów śniegu i atak zimy, które przyniósł nam styczeń. Po tym, co zobaczyliśmy za oknami, wielu z nas zastanawiało się, czy czeka nas chłodny rok, podczas którego zimowa pora roku wyraźnie zaznaczy swoją obecność. Jak się okazuje... niekoniecznie. Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego może zaskakiwać.

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na wiosnę i lato 2024. Zmiana planów?

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca pogody na rok 2024 jest optymistyczna dla wielbicieli wiosny. To właśnie ta pora roku jawi się jako najprzyjemniejszy fragment roku przestępnego, który obecnie przeżywamy.

- W roku wojen na świecie, pogoda będzie sprzyjać. Po mroźnym styczniu, w lutym - może nie od początku - przyjdzie ocieplenie, które de facto nie opuści nas do wiosny. Nie twierdzę, że w lutym będziemy mieli wiosnę, ale przyjdzie ona bardzo szybko i będzie ciepła. Zimy w tym roku będziemy mieli miesiąc, a potem ruszymy w drogę ku wiośnie - powiedział naszemu dziennikarzowi jasnowidz Jackowski z Człuchowa. A co będzie dalej? - W większości lato będzie ładne, ale na pewno nie tak ładne, jak wiosna - dodał Jackowski.

To może oznaczać, że Polacy dokonają korekt w swoich planach. Skoro wiosna ma być najładniejsza, to czemu nie zacząć urlopu nieco wcześniej i nie czekać do środka lata? To właśnie latem deszcz częściej będzie krzyżować szyki. Przypominamy, że w naszym serwisie regularnie analizujemy prognozy długoterminowe, średnioterminowe i te codzienne. Na pewno nie przegapicie ważnych komunikatów meteo.

