i Autor: KMP Bydgoszcz

Trwają poszukiwania

Joanna wyszła z domu i przepadła bez wieści! Tajemnicze zniknięcie 39-latki z Bydgoszczy

ago 7:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Uwaga! Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 39-latki, która we wtorek, 5 grudnia wyszła z miejsca zamieszkania nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej do niego nie wróciła. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia bydgoszczanki.