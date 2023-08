Przysięga ochotników z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT w bydgoskim Myślęcinku [ZDJĘCIA]

Po tym, co zrobiła w autobusie do Niemiec, ludzie prosili, żeby wysiadła. Kierowca był nieugięty: nie ma litości!

Przysięga wojskowa to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu. Takie zobowiązanie w weekend podejmie blisko 300 żołnierzy-ochotników. Przysięgi odbędą się w Nowej Sarzynie, Bydgoszczy i Gołotczyźnie.

- To wielki honor służyć Ojczyźnie w mundurze Wojska Polskiego. Dlatego wszystkim nowo zaprzysiężonym żołnierzom składam najserdeczniejsze gratulacje. Wy, „terytorialsi”, macie swoją dewizę: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. I tak jest od początku istnienia Waszej formacji. Dziękuję Wam, a w szczególności Waszym dowódcom, za wszelkie wsparcie jakiego udzielacie mieszkańcom naszego województwa. Dziękuję za to, że w tym trudnym czasie pilnujecie polskiej granicy. Jesteśmy z Was dumni i możecie liczyć na nasze wsparcie - mówił podczas uroczystości zaprzysiężenia wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

Wydarzeniu towarzyszyła defilada oraz piknik z pokazami walki wręcz i sprzętu wojskowego.

