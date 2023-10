Sadownik szuka pracowników za 14 zł na godzinę. Kusi ciepłym posiłkiem

Kombajn do zbierania ziemniaków wciągnął mężczyznę! 25-latek trafił do szpitala

Praca szuka człowieka! Mieszkaniec powiatu bydgoskiego wrzucił na jedną z facebookowych grup informację, że szuka chętnych do zbioru owoców w sadzie. Z historii, którą opisał "Express Bydgoski" dowiadujemy się, że sadownik proponuje na start 14 zł netto na godzinę i przekonuje, że to solidna zapłata. Gdyby to nie skusiło kandydatów do zgłoszenia się, mężczyzna ma jeszcze jednego asa w rękawie. - Zapewniam jeszcze dowóz pracowników i ciepły posiłek dla każdego, a to mnie trochę kosztuje.

Internauci nie zostawili na sadowniku suchej nitki. - Zgodnie z przepisami, najniższa stawka na godzinę wynosi 23,50 zł brutto, czyli jakieś 21 zł na rękę. Pan powinien dać przynajmniej o 30 procent więcej, żeby znaleźć kandydatów - radzą.

Jak czytamy na stronie "Expressu Bydgoskiego", sadownik postanowił nieco usprawiedliwić swoją niską płacę. - Jedna osoba w ciągu ośmiu godzin, czyli podczas dniówki, zerwie przeciętnie 300 kilogramów jabłek. Zarobi 112 zł na czysto. Sprzedaję owoce do grupy producenckiej. Płaci mi średnio 70 groszy za kilo. Wychodzi 210 zł. Odliczając koszty pracownicze, nawet 100 zł nie zarobię - napisał.

