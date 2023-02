i Autor: BCZK/SE.pl

Co się stało z mężczyzną?

Senior z Osówca zniknął bez śladu! Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 79-letniego Henryka

Trwają poszukiwania 79-latka z regiony. Jak przekazał Komisariat Policji w Koronowie Henryk Kośmider od kilku dni nie daje znaku życia. Mężczyzna wyszedł z domu, ale już do niego nie wrócił. Co się stało z seniorem? To próbują ustalić koronowscy śledczy.