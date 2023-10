Wybory 2023. Jaka frekwencja w woj. kujawsko-pomorskim? PKW podaje aktualne dane

Kierowcy nie wiedzieli, że są nagrywani! Policjanci jednego dnia wlepili za to aż 11 mandatów

Pobił mężczyznę na przystanku, a na koniec zrobił jeszcze to! Rozbój w Bydgoszczy

Koszmar 21-latki. Trafiła do więzienia w 7. miesiącu ciąży. "Umrę tam ja albo moje dziecko"

22,36% - tyle wyniosła frekwencja na godz. 12 w woj. kujawsko-pomorskim - podała na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza.

Wśród powiatów, najwyższą frekwencję odnotowano w Bydgoszczy - 25%, zaś najniższą w pow. radziejowskim - 19,46%.

Ogólnokrajowa frekwencja do godz. 12 wyniosła 22,59%.

Przypomnijmy, w poprzednich wyborach, frekwencja w naszym regionie wyniosła 58,10 proc.

Wszystkie lokale w województwie kujawsko-pomorskim, w których odbywa się głosowanie w wyborach do parlamentarnych i referendum, rozpoczęły pracę w niedzielę o siódmej rano, a przewodniczący obwodowych komisji nie zgłosili żadnych problemów.

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy Stefan Pietrzak oraz dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Sławomir Michalak i Włocławku Jacek Kraszewski poinformowali, że obwodowe komisje wyborcze pracę rozpoczęły bez zakłóceń, nie było też zgłoszeń o jakichkolwiek incydentach.

W woj. kujawsko-pomorskim są dwa okręgi w wyborach do Sejmu - bydgoski (nr 4) i toruński (nr 5) i pięć okręgów w wyborach do Senatu - bydgoski (9), inowrocławski (10), toruński (nr 11), grudziądzki (12) i włocławski (13). Do Sejmu zostanie wybranych: 12 posłów w okręgu bydgoskim i 13 w okręgu toruńskim.