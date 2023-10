Tym samorządowcom marzy się praca w parlamencie. Wojewoda też ma chrapkę na stołek w senacie

To się nie mieści w głowie!

Trzeba zdecydować. Albo posłanka, albo miejska radna. Albo senator, albo wojewoda

Po wyborach parlamentarnych może dojść do sporych przetasowań w urzędach w regionie, jeśli wszystko pójdzie po myśli kandydatów i kandydatek.

Funkcji miejskiego radnego, prezydenta miasta, jego zastępcy ani wojewody nie wolno łączyć z mandatem posła czy senatora.

Zaangażowani w lokalne sprawy bydgoscy radni śnią o fotelach posłów i posłanek

Wśród kandydatek i kandydatów do sejmu są bydgoskie radne i radny.

Z dziewiątej pozycji z listy Koalicji Obywatelskiej startuje Joanna Czerska-Thomas, wiceprzewodnicząca rady miasta. Urodziła się 1975 r. w Starogardzie Gdańskim. Od lat mieszka i działa w Bydgoszczy. To społeczniczka, przedsiębiorczyni, absolwentka MBA i Szkoły Liderów Politycznych. Laureatka nagrody specjalnej w konkursie o tytuł Społecznika Roku 2020 tygodnika Newsweek Polska m.in. za pomoc szpitalom i chorym w czasie pandemii. Od drugiego dnia wojny współtworzy społeczną inicjatywę Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie (największy punkt pomocowy dla uchodźczyń w województwie kujawsko-pomorskim), a także wyjazdy pomocowe do Ukrainy. Prowadzi agencję marketingową M4Bizz. Pracuje na rzecz praw kobiet (z jej inicjatywy w Bydgoszczy nadano nazwę Plac Praw Kobiet). Jest autorką książki „Kobieta na swoim” oraz organizatorką cyklicznych spotkań „Biznes dla kobiet” i ogólnopolskiej konferencji Charmsy Biznesu. O mandat posłanki ubiegała się bez powodzenia w 2015 r. z ramienia Nowoczesnej. Jest mężatką, ma syna.

Ostatnie, 24 miejsce na liście Nowej Lewicy zajmuje druga wiceprzewodnicząca rady, Anna Mackiewicz. Urodziła się w 1963 r. Od trzech dekad angażuje się w ruchy kobiece. W wyborach samorządowych w 2014 roku bezskutecznie walczyła o fotel prezydentki Bydgoszczy. Była długoletnią radną, pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej rady. Jest zastępczynią Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, odpowiedzialną m.in. za gospodarkę komunalną. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Studiowała matematykę i administrację publiczną – zarządzanie oświatą. Od 2000 r. jest zatrudniona jako nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca.

Na liście PiS w okręgu bydgoskim jest aż dwóch samorządowców. To bydgoscy radni: Grażyna Szabelska (z numerem trzecim) i Jarosław Wenderlich (dziewiąty w kolejce po mandat).

Kandydatka PiS ma 55 lat. Jest wykładowczynią akademicką, adiunktką w Akademii Nauk stosowanych w Wałczu, współorganizatorką Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz współzałożycielką Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki Tym Orężem Signum Polonicum. Od 2014 roku jest radną Bydgoszczy z ramienia PiS. W 2021 roku przez wojewodę została powołana na pełnomocnika ds. rodzin.

Kandydat PiS urodził się 1982 r. w Bydgoszczy. To absolwent prawa na UMK w Toruniu, a także studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy i wykonywał zawód radcy prawnego. W 2006, 2014 i 2018 r. uzyskiwał mandat radnego Bydgoszczy. Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych PIS. Ponad 3 lata był przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia PIK SA. W 2020 r. premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Do sejmu z czwartego miejsca na liście Nowej Lewicy chce się też dostać Mirosław Kozłowicz, który od ośmiu lat jest wiceprezydentem Bydgoszczy. Wcześniej został pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw rewitalizacji Starego Fordonu. Jest liderem Nowej Lewicy w Bydgoszczy. Angażuje się m.in. w pomoc walczącym w Ukrainie, a w Bydgoszczy - w pomoc bezdomnym zwierzętom. Prywatnie jest zapalonym motocyklistom.

W Bydgoszczy ich znamy. Chcą być senatorami, ale nie startują z bydgoskich list

Fotel wojewody na fotel senatora chce zamienić wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Startuje z listy PiS w okręgu 10, obejmującym powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński.

Urodził się w 1981 r. To absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą też studia podyplomowe menedżerskie oraz z zakresu ochrony środowiska. Pracował w przedsiębiorstwie „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław, a także w urzędzie miejskim w Kruszwicy. Był prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” w Gniewkowie. Od 2006 do 2010 był radnym powiatu inowrocławskiego. W 2011 r. objął stanowisko zastępcy burmistrza Kruszwicy. Od końca 2015 r. odgrywa rolę wojewody kujawsko-pomorskiego. Już raz starał się zostać senatorem, w 2019 r., ale ludzie go nie wybrali. Ma trzech synów, jest żonaty.

Zmierzy się w okręgu 10 z innym samorządowcem z regionu. O byciu senatorem zamarzył także Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Dotąd nie należał do partii, startuje z listy komitetu KO. To oznacza, że mieszkańców Inowrocławia po wyborach być może czekają kolejne, jeśli będą musieli wyłonić nowego włodarza. Ryszard Brejza urodził się w 1953 r., pochodzi z Inowrocławia. Skończył studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu. W latach 80. był działaczem Niezależnego Stowarzyszenia Studentów oraz NSZZ Solidarność. W latach 80. i 90. pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół. Bez powodzenia kandydował na Sejm I i II kadencji. Mandat uzyskał w 1997 r. z ramienia AWS. Jako samorządowiec zaczynał od funkcji radnego Inowrocławia, w 2002 r. został prezydentem miasta, jest nim do dziś. Podczas ostatnich wyborów zdobył ponad 58 proc. głosów mieszkańców w pierwszej turze. W latach 2000-2004 był członkiem Rady Regionalnej Polityki Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Pełnił funkcję członka zarządu Związku Miast Polskich w latach 2003-2007 i od 2015 r. Jest żonaty z Aleksandrą, ma dwóch synów, w tym polityka Krzysztofa, posła i kandydata na posła z okręgu bydgoskiego. Jego bratem był Jarosław Brejza, działacz opozycji w okresie PRL.