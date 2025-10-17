Gdzie jest Hubert? Nastolatek opuścił praktyki i przepadł bez śladu. Ważny apel policji

Zaginął 15-letni Hubert. Opuścił praktyki i przepadł bez śladu

Hubert Matwiejczuk zaginął we wtorek (14 października). Tego dnia wyszedł z mieszkania około godz. 7:15. 15-latek zamieszkały w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) miał udać się na praktyki szkolne, gdzie dotarł o godz. 14. Następnie – jak informuje policja - wyszedł z miejsca odbywania praktyk i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie powrócił również do swojego miejsca zamieszkania.

Rysopis zaginionego Huberta. Kluczowe informacje dla poszukiwań

Jak wygląda zaginiony Hubert Matwiejczuk? Ma 15 lat, mierzy około 180 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma ciemne blond włosy i ciemne oczy. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną bluzę z kapturem, czarne spodnie jeansowe, czarną kamizelkę i buty sportowe w kolorze czarno-granatowym z napisem Nike.

Jak pomóc w poszukiwaniach Huberta? Apel policji i numery kontaktowe

Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu 15-latka. Z policją można skontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu 112 lub 47 734 17 50, 47 734 15 55 (50).

Wszelkie informacje zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionego można również podawać anonimowo za pomocą linku „przekaż informację” znajdującego się na stronie internetowej elbląskiej komendy.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Elblągu