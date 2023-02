Dwie mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego zszokowały całą kręgielnię

Trudno uwierzyć w relację pracowników kręgielni Bowling City w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącą zachowania dwóch klientek lokalu. Jak czytamy na jego profilu facebookowym, Nikola i Joanna H. spędzały tam wieczór w sobotę, 12 lutego, ale jak informuje obsługa kręgielni obie zachowywały się w bezczelny sposób, używając w stosunku do innych ludzi "stwierdzeń sięgających dna", jak: „Tak ch*jowej obsługi nigdy nie widzieliśmy”, „Najpierw obsługujecie facetów, a potem kobiety, bo swędzą was p*zdy” czy: „Takie dz*wki trzeba spalić”. Mało tego, mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego nie omieszkały również zostawić w spokoju pracującej tam Ukrainki, której kazały "wypie*dalać" do swojego kraju, a do tego w niewybredny sposób podważały umiejętności barmanki To nie wszystko.

- Na koniec podczas sprzątania loży pani stwierdziła, że „zostawia dla nas prezent w postaci wysmarowanej podłogi, stołów i kanap ciastem”. Bardzo przepraszamy gości, którzy musieli uczestniczyć w tej sytuacji, dla nas również była bardzo niesmaczna. Nie pozwolimy na poniżanie naszych pracowników i dbamy o ich dobre samopoczucie. ❤️ - czytamy na profilu facebookowym kręgielni w Gorzowie.

Internauci bezlitośni dla Nikoli i Joanny H.

Nietrudno się domyślić, że czytający to internauci nie zostawili na klientkach lokalu suchej nitki. "Dlaczego nikt ich nie wyprosił? Przecież to powinno mieć zakaz wejścia do cyrku nawet", "Szczerze to jako właściciel bym pogonił towarzystwo za brak odpowiedniego zachowania", "Podręcznikowy przykład: pato madka i hora curka 😉" - to tylko niektóre z blisko 200 komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem pracowników kręgielni w Gorzowie.

Sonda Co powinni byli zrobić pracownicy kręgielni? Wyprosić obie panie Wyprosić obie panie i wezwać policję Wyprosić panie i skierować sprawę do sądu o odszkodowanie Post w mediach społecznościowych wystarczy