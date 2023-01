Wypadek na S3 w Skwierzynie. Dwie osoby zginęły w zderzeniu pojazdu Wojska Polskiego z innym samochodem

Dwie osoby nie żyją - to bilans wypadku, do jakiego doszło na drodze ekspresowej S3 w okolicach Skwierzyny w województwie lubuskim. W nocy z piątku na sobotę, 21 stycznia, jak informuje PAP, powołując się na Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się tam samochód ciężarowy i pojazd typu: kamper. - Do zdarzenia doszło między węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe, w kierunku Zielonej Góry. Jeden z pojazdów należy do Wojska Polskiego, więc więcej informacji w tej sprawie powinna udzielić Żandarmeria Wojskowa - informuje młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Trasa S3 w miejscu wypadku jest nadal zablokowana, więc zostały wyznaczone objazdy.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje