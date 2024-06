Skatowany noworodek trafił do szpitala

Przypomnijmy, o wstrząsającym zdarzeniu poinformował w czwartek lokalny portal gorzowianin.com. Dzień wcześniej, w środę 19 czerwca do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie został przywieziony karetką noworodek. To mały Rafałek, który przyszedł na świat 1 czerwca. Dziecko jest w bardzo ciężkim stanie i rokowania są bardzo złe. Maleńki chłopczyk był reanimowany, posiada krwiaki w głowie i odklejoną siatkówkę oka, co wskazuje, że dziecko było ofiarą przemocy.

- Stan dziecka jest krytyczny - mówi w rozmowie z portalem gorzowianin.com Paweł Trzciński z gorzowskiego szpitala. - Robiliśmy wszystko, aby uratować życie chłopczyka, niestety niewiele już możemy zrobić. Niestety to kwestia czasu, kiedy noworodek umrze wskutek odniesionych obrażeń.

Zatrzymano rodziców i babcię chłopca

W takich sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że obrażenia powstały na skutek przemocy domowej, lekarze powiadamiają organy ścigania. Tak było również w tym przypadku. Jeszcze w środę wieczorem zatrzymano w tej sprawie trzy osoby. To rodzice chłopca - 25-letnia Julianna K. i 27-letni Marcin W. oraz 58-letnia babcia, Iwona K.

- W tej chwili prowadzimy czynności dotyczące tego, w jakich okolicznościach i kto te obrażenia spowodował - mówi prok. Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie. - Obrażenia głowy dziecka są bardzo poważne. Wszystko wskazuje na to, że zostały spowodowane przez osoby trzecie. Czy był to upadek, czy było to potrząsanie, czy uderzenie - tego obecnie nie wiemy i to jest badane.

Prokurator dodała, że śledztwo w opisanej sprawie Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. prowadzi z art. 207 par. 1a (znęcanie się nad osobą nieporadną) oraz z art. 156 par. 1 pkt 2 (spowodowanie ciężkich obrażeń) Kodeksu karnego.

Cała trójka zostanie przesłuchana i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 2 dni zostaną postawione ewentualne zarzuty.

Rodzice małego Rafałka mieszkają na gorzowskim Zawarciu. Według relacji sąsiadów, nie cieszą się dobrą opinią. W domu miał być słyszany płacz dziecka i krzyki jego matki. Kobieta miała tłumaczyć lekarzom, że dziecko zatruło się jedzeniem. Objawy okazały się jednak zdecydowanie inne.

To kolejny taki przypadek

Sprawa skatowanego Rafałka jest tym bardziej wstrząsająca, gdyż nie jest to pierwszy podobny przypadek w ostatnim czasie. Pod koniec marca do szpitala w Gorzowie trafił trzytygodniowy chłopczyk z licznymi obrażeniami. Niestety nie udało się go uratować. Rodzice zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

