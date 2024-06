i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Rodzice skatowanego noworodka, który zmarł w szpitalu w Gorzowie Wielkopolski, usłyszeli w piątek, 21 czerwca zarzuty.

Śmiertelne obrażenia

Malutki Rafałek zmarł w męczarniach. Niesłychane zachowanie rodziców noworodka. To powiedzieli w prokuraturze

Michał Michalak | PAP 15:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rodzice skatowanego noworodka, który zmarł w szpitalu w Gorzowie Wielkopolski, usłyszeli w piątek, 21 czerwca zarzuty. Niespełna 3-tygodniowy Rafałek trafił do placówki z krwiakami na głowie i odklejoną siatkówką oka, co ma być dowodem na to, że padł ofiarą przemocy domowej. Zarówno 25-letnia Julianna K., jak i 27-letni Marcin W. nie przyznają się do winy.