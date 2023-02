Pijany policjant zatrzymany przez kolegów z komendy. Miał rozbić auto i uciec

Pijany policjant rozbił auto marki Smart i uciekł z miejsca wypadku - informuje Gorzowianin.com. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 29 stycznia, w godzinach porannych, na osiedlu Bermudy w Wawrowie pod Gorzowem Wielkopolskim. Mężczyzna miał wypaść z drogi i uderzyć w barierki, oddalając się z miejsca zdarzenia pieszo. Został później zatrzymany w swoim mieszkaniu, a prokuratura postawiła mu zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, za który grozi mu do 2 lat więzienia - ponadto stracił prawo jazdy. Na co dzień był funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, choć jak informuje jej rzecznik, od kilku miesięcy nie pojawiał się w pracy. - Wszczęliśmy postępowanie administracyjne w celu wydalenia go ze służby w szeregach mundurowych - informuje komisarz Grzegorz Jaroszewicz.

