Skatowany noworodek trafił do szpitala. Dwutygodniowe dziecko w ciężkim stanie

4-letni chłopiec wpadł pod kosiarkę. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala

Jak do tego doszło?

O wstrząsającym zdarzeniu informuje lokalny portal gorzowianin.com. Czytelniczka poinformowała dziennikarzy o tym, że w środę 19 czerwca do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie trafił skatowany, około 15-dniowy noworodek. Jak udało się ustalić, dziecko jest w bardzo ciężkim stanie i rokowania są bardzo złe. Maleńki chłopczyk był reanimowany, posiada krwiaki w głowie i odklejoną siatkówkę oka.

W takim przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że obrażenia powstały na skutek przemocy domowej, lekarze mają obowiązek powiadomienia o sytuacji odpowiednich służb. Tak było również w tym przypadku. Medycy poinformowali o sprawie policję i prokuraturę.

Sprawa jest tym bardziej wstrząsająca, gdyż nie jest to pierwszy podobny przypadek w ostatnim czasie. Pod koniec marca do szpitala w Gorzowie trafił trzytygodniowy chłopczyk z licznymi obrażeniami. Niestety nie udało się go uratować. Dziecko zmarło po kilku dniach. Rodzice zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

