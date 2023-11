"Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce"

115-tysięczny Gorzów Wielkopolski leży w województwie lubuskim i jest miastem na prawach powiatu. Do reformy administracyjnej w 1999 roku był miastem wojewódzkim. Po przyłączeniu do Polski po II wojnie światowej, dawny Landsberg an der Warthe przez pewien czas nosił nazwę Gorzów (według niektórych źródeł Gorzów nad Wartą). W 1946 r. miasto otrzymało człon "Wielkopolski".

- Chcemy zmiany nazwy miasta, a właściwie powrotu do tej, która była używana przez kilka miesięcy po wojnie, a także funkcjonowała na polskich mapach w czasach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dziennikarz "Gazety Lubuskiej" Jarosław Miłkowski, który jest jedną z 66 osób, które tworzą Komitet Obywatelski w sprawie nazwy miasta.

Będą konsultacje społeczne

Zgodnie z decyzją prezydenta, czas poprzedzający rozpoczęcie konsultacji społecznych zaplanowanych między 6 maja i 2 sierpnia 2024 r. będzie wykorzystany do tego, by przygotować materiały informacyjne i edukacyjne, zaplanować odpowiednią kampanię promocyjno-informacyjną.

- Będzie to także czas na zaproszenie do debaty na ten temat placówek oświatowych, sporządzenie analizy skutków finansowych ewentualnej zmiany nazwy miasta, a także utworzenie zespołu konsultacyjnego złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin, m.in. językoznawstwa, historii czy socjologii - mówi rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Jak dodał, władzom miasta zależy, by cały proces konsultacji społecznych przebiegł zgodnie z procedurami i był obiektywny, gdyż stanowią one obowiązkowy element ew. wniosku rady miasta do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianę nazwy miasta.

- Odpowiedni czas pozostawiony na przygotowanie procesu konsultacji społecznych, w tym akcji informacyjnej, pomoże stworzyć warunki do przeprowadzenia rzetelnego procesu oraz dostarczenia wiedzy, na podstawie której mieszkańcy będą mogli podjąć przemyślane decyzje - podkreśla Wiesław Ciepiela.

Chcą zdążyć przed ważną rocznicą

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wnioski z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miasta z Gorzów Wielkopolski na Gorzów mają zostać ogłoszone do końca sierpnia 2024 r. Komitetowi zależy na tym, by nowa nazwa miasta zaczęła funkcjonować 1 stycznia 2025 r., czyli przed 80. rocznicą przyłączenia Gorzowa do Polski.

Zarządzenie prezydenta ws. konsultacji oraz jego odpowiedź na wniosek Komitetu Obywatelskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta.

Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), który dzięki staraniom mieszkańców w 2016 roku został pozbawiony członu "Szczeciński".

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej