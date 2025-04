Fundusze europejskie wspierają seniorów

To się nie mieści w głowie!

wracamy do tematu!

Na terenie powiatu obornickiego, gmin Suchy Las i Szamotuły działa właśnie ambitny projekt „Żyć samodzielnie: Usługi społeczne dla osób z ograniczoną samodzielnością”. W jego ramach:

powstanie Dzienny Dom Pomocy w Obornikach dla osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorujących osób starszych. Opiekę będą tam świadczyć specjaliści.

Powstanie również mieszkanie wspomagane dla osoby, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymaga całodobowej opieki.

Projekt przewiduje również świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Chodzi o wychodzenie do sklepu, domu kultury, kościoła itp.

Specjalistyczne usługi osobom potrzebującym wsparcia są też świadczone w ich miejscu zamieszkania. Warunkiem jest jednak to, że rodzina nie może zapewnić takiego wsparcia.

Wsparcia potrzebują także opiekunowie. W ramach projektu zaplanowano dla nich: szkolenia i warsztaty, indywidualne wsparcie psychologiczne, krąg wsparcia.

Powstanie klub seniora, w którym osoby starsze będą mogły nawiązać przyjaźnie oraz skorzystać z szerokiej oferty zajęć: plastycznych, kulinarnych, florystycznych, stolarskich, usprawniających, spacerów z kijkami, ćwiczeń na świeżym powietrzu, warsztatów rozwoju osobistego oraz usprawniania pamięci i koncentracji, komunikacji i asertywności. Oprócz tego są planowane zajęcia z dietetykiem oraz psychologiem. Seniorzy będą mogli również skorzystać z wyjść do teatru, kina, na koncert, operetkę, operę, na basen itp.

Ciekawy projekt ma również Swarzędz. Jest on skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takich, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu:

Powstaje dzienny dom pomocy – usługa dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Mieszkania treningowe – utworzenie i prowadzenie mieszkania treningowego dla trzech osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Mobilny Zespół Wsparcia Środowiskowego – oferta dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów. Usługa logopedy, rehabilitanta, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka oraz osoby wykonującej usługi podologiczne.

To świetny i wart naśladowania projekt. Wszyscy rozumieją, że osoba starsza może mieć problem ze zrobieniem zakupów czy sprzątaniem. Rzadko jednak komu przychodzi do głowy, jak trudny do zrobienia może być pedicure! Wymaga schylenia się, sprawnych rąk, dobrego wzroku… Zaniedbane stopy mogą przysporzyć wielu cierpień, zwłaszcza seniorom, których skóra jest cienka i trudniej się goi.

Te przykładowe projekty, o których piszemy, już się toczą i trudno będzie do nich dołączyć. Jednak warto pytać w najbliższym ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy czy Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich o podobny projekt. Może jakieś przedsięwzięcie będzie miało kontynuację lub rozpocznie się coś całkiem nowego. Warto korzystać, bo fundusze europejskie są także dla nas, dla osób potrzebujących wsparcia, mamy prawo i możliwość korzystania z unijnego wsparcia.

Szukasz oferty dla siebie? Zapytaj!

O projekty, które są lub zaraz będą realizowane w woj. wielkopolskim i do których możesz przystąpić, pytaj w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultanci pracujący w tych punktach doskonale znają ofertę. Punkty znajdują się w:

Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 72 60,

Pile, ul. Grunwaldzka 2, tel.: 61 65 06 233, 61 65 06 235

Kaliszu, ul. Zacisze 2, tel.: +48 791 940 480, +48 791 940 580,

Koninie, ul. Zakładowa 4, tel.: 63 240 85 35, 63 249 31 02,

Lesznie, ul. Geodetów 1, tel.: 61 65 06 261, 61 65 06 262.

Więcej informacji o punktach można uzyskać na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl