W miniony weekend w wielu regionach w Polsce pogoda dopisywała, więc w mediach mówiło się o odpowiedzialnym zachowaniu podczas takich warunków atmosferycznych nie tylko w stosunku do siebie samego, ale również w stosunku do zwierząt. Niestety nadal zdarza się, że właściciele czworonogów pozostawiają je w aucie podczas upałów i nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich czynów. Letnie słońce potrafi zmienić samochód w prawdziwą saunę, która może być niebezpieczna dla zdrowia i życia również zwierząt.

6 lipca 2024 roku zapomniał o tym najwyraźniej 26-latek z Kalisza, który pozostawił w aucie swojego psa. Policja ustaliła już dane mężczyzny i poinformowała, iż stwierdzono u niego blisko promil alkoholu w organizmie. Pies trafił w ręce lekarzy weterynarii, którzy próbowali uratować pupila, niestety to się nie udało.

Policja i straż miejska natychmiast przybyły na miejsce i wybiły szybę w celu wyjęcia zwierzaka. Pracownicy starali się schłodzić jego ciało mokrymi ręcznikami. Po przewiezieniu do kliniki weterynaryjnej stwierdzono rekordowo wysoką temperaturę ciała 42,9°C - informowali pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, dzienniklodzki.pl.

Zdaniem lekarza weterynarii doberman ugotował się w aucie. Co teraz czeka właściciela zwierzęcia?

Pozostawienie psa w samochodzie. Oto kara za takie zachowanie

W zamkniętym aucie nie ma cyrkulacji powietrza, a podczas upałów temperatura wzrasta w zatrważającym tempie nawet o kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Właśnie dlatego taka czynność jest zakazana i - co ważne - ma konsekwencje prawne. Narażanie bądź doprowadzenie do śmierci zwierzęcia z powodu zbyt wysokiej temperatury jest przestępstwem, o którym mowa w 35 art. 1 Ustawy o Ochronie Zwierząt. Zgodnie z przepisami ustawy mężczyźnie z Kalisza grozi do 3 lat więzienia.

Pamiętaj, by zawsze reagować w takich sytuacjach. Gdy zobaczysz, że w aucie zamknięto zwierzę lub dziecko, zadzwoń po odpowiednie służby, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała, wybij szybę, by wydostać ofiarę z auta.