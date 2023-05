Polska na nowo połączona dzięki inwestycjom kolejowym CPK. CPK ogłosił przebieg trzeciego odcinka "igreka"

Zacznijmy od krótkiej lekcji historii. Kiedy na ziemiach polskich powstawał system kolejowy, naszego kraju nie było na mapie. Priorytety dotyczące projektowania połączeń były inne niż obecnie. Niestety, połączenie Poznania z Berlinem czy Warszawy z Petersburgiem były dla zaborców ważniejsze niż Poznania z Warszawą. Od 1918 r. mieliśmy II Rzeczpospolitą. Istniała tylko 21 lat, była państwem ambitnym, ale na dorobku, w innych granicach niż teraz i z innymi potrzebami transportowymi. Sytuacja nie uległa poprawie po II wojnie światowej, w okresie PRL. A gdy po 1989 r. rozpoczął się okres wolnej Polski, system kolejowy doświadczył prawdziwego ciosu. Zniszczono i zlikwidowano aż 1/3 istniejących połączeń, a pozostałe znacząco zdegradowano! Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w Polsce ruszyła modernizacja istniejących linii. To był krok w dobrym kierunku, jednak modernizacja istniejących tras kolejowych ma swoje ograniczenia może przynieść korzyści, ale nie zastępują one nowej infrastruktury o nowoczesnych parametrach.

Nowa jakość połączeń

Program inwestycyjny CPK rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w historii polskiego transportu. Po1989 r. doszło do likwidacji 5tys. Km tras kolejowych, podczas gdy wybudowano zaledwie ok. 50 km nowych torów. Program CPK zakłada budowę blisko 2 tys. km nowoczesnych linii, które naprawią te jeszcze pozaborowe zaszłości i wprowadzą do kraju zupełnie nową jakość połączeń w postaci systemu Kolei Dużych Prędkości.

Linia Warszawa-Łódź

Pierwszym odcinkiem „igreka” z wariantem inwestorskim była linia Warszawa – Łódź, dla której podpisano już umowy na projektowanie. Linia będzie pierwszym fragmentem nowej sieci KDP w Polsce. Między Warszawą i Łodzią spółka CPK planuje wybudować łącznie ok. 140 km trasy, na których pociągi będą rozpędzały się do 250 km/h (prędkość projektowa, do której spółka CPK może docelowo dążyć bez konieczności budowy od nowa torowiska, to 350 km/h). Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Łodzią a Warszawą skróci się do ok. 45 minut (dziś to ok. 1,5 godz.). Natomiast z Łodzi do Lotniska CPK dojedziemy w ok. 30 minut. Harmonogram zakłada, że linia ta zostanie uruchomiona równocześnie z pierwszym etapem Lotniska CPK, czyli w 2028 r.

Szybciej z Łodzi do Sieradza i Wrocławia

Spółka CPK rozpoczęła także projektowanie, a wcześniej ogłosiła wariant inwestorski dla blisko 200-kilometrowego odcinka KDP między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem. To drugi fragment kolejowego „igreka”. Między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma dziś bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej, dlatego czasy przejazdu są dla pasażerów mniej atrakcyjne niż podróż samochodem lub samolotem. Odcinek nowej linii CPK Łódź – Wrocław to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji kolejowych w Polsce - przekonuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Po wybudowaniu tej linii czas podróży z Łodzi do Wrocławia skróci się do 1 godz. (dziś to ok. 3 godz.), a do Sieradza do 25 min (zamiast ok. 1 godz., jak obecnie).

Dopełnienie „igreka”, czyli linia Sieradz –Poznań

Ostatnim, trzecim fragmentem „igreka”, dla którego spółka CPK przedstawiła wariant inwestorski, jest 155-kilometrowy odcinek KDP między Poznaniem, Kaliszem i Sieradzem Zgodnie z oczekiwaniami znacznej części mieszkańców, przedstawiony wariant zakłada zatrzymywanie się pociągów w centrum Kalisza, a także budowę nowej stacji Nowe Miasto nad Wartą. Linia KDP będzie dostosowana do potrzeb ruchu regionalnego poprzez zapewnienie łączników z istniejącą infrastrukturą. Z nowej linii CPK da się zjechać na istniejące stacje w Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej i Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki tej inwestycji przejazd pociągiem między Warszawą a Poznaniem potrwa ok. 2 godz. (dzisiaj zajmuje ponad 3 godz.). Po uruchomieniu tego odcinka do Kalisza dojedziemy ze stolicy w ok. 1 godz. 25 min (zamiast ok. 3 godz. jak obecnie). Uruchomienie odcinka Sieradz – Poznań nastąpi już po otwarciu I etapu lotniska CPK i linii KDP Warszawa – Łódź. Spółka CPK tworzy nowy system transportowy w Polsce, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego centrum powstanie Lotnisko CPK, a dodatkowo12 tras kolejowych w całym kraju. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych.

Czym jest „igrek”?

Kluczowym elementem przyszłego systemu jest tzw. igrek. To pojęcie funkcjonuje już od ponad dekady. To inwestycja, która podczas poprzednich rządów była planowana, ale w 2011 r. niestety zarzucona. Teraz, dostosowana do aktualnych potrzeb, będzie realizowana w ramach programu inwestycyjnego CPK.

