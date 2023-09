Co za koszmar

Poseł PiS potrącony przez działacza KOD

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 września w godzinach wieczornych w Kaliszu. Poseł PiS Piotr Kaleta poinformował w swoich mediach społecznościowych, że podczas przyłapania na gorącym uczynku, podczas zrywania jego plakatów został zaatakowany przez chuligana. Następnie uciekający autem mężczyzna potrącił posła.

Poseł PiS doznał obrażeń po potrąceniu

Piotr Kaleta poinformował na nagraniu na Facebooku, że - była bardzo nieprzyjemna, bo tak mnie uderzył pojazdem, że upadłem i doznałem potłuczenia. Udałem się do szpitala a o sprawie zawiadomiłem policję - przekazał poseł. Jak twierdzi kandydat PiS do Sejmu z Kalisza, jest to nienawiść wymierzona w niego i całą partię.

Policja złapała sprawcę

- Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i kierowania gróźb karalnych pod adresem posła Prawa i Sprawiedliwości usłyszał 81-letni mężczyzna - przekazała Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowa kaliskiej policji podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz. Ponadto osobne postępowanie toczyć się będzie w sprawie niszczenia plakatów wyborczych. Według posła, sprawcą był kaliski działacz Komitetu Obrony Demokracji.