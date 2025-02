Potrzebujesz pracy? Rozwijasz firmę? Fundusze unijne ci pomogą

1. Nowa praca, kompetencji i umiejętności

Po pomoc udaj się do powiatowego urzędu pracy (PUP). Nie uprzedzaj się, PUP to nie tylko miejsce, w którym załatwia się zasiłek i rzuca okiem na tablicę ogłoszeń. Urzędy pracy bardzo się zmieniły. Mają wyszkoloną kadrę oraz nowoczesną ofertę. Otrzymasz indywidualnego opiekuna (doradcę), który oceni, jakie masz potrzeby i specjalnie dla ciebie przygotuje plan rozwojowy. W skład planu wchodzą m.in. szkolenia, staż, pośrednictwo pracy lub wsparcie w założeniu działalności gospodarczej. Jak to działa? Zobacz na przykładzie poznańskiego urzędu pracy, który ma projekt „PracujMY!”. To oferta dla osób zarejestrowanych w tym PUP-ie jako bezrobotne, a w szczególności osób, które długo poszukują pracy, mają niskie kwalifikacje, przekroczyły już 50. rok życia, osób w wieku 18-29 lat, zwłaszcza gdy znajdują się w grupie NEET, czyli nie uczą się i nie pracują. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa tych osób, której rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia, inna praca zarobkowa lub działalność gospodarcza. Efektem każdego szkolenia ma być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie nowych kompetencji. Co obejmuje oferta? Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie „Akademia Przedsiębiorczości”, staż, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie i prace interwencyjne. Niektóre PUP-y (np. Wielkopolska wschodnia czy Wałbrzych) dysponują nie tylko pieniędzmi z Europejskie go Funduszu Społecznego, lecz także z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Chodzi o regiony, w których likwidowane są zakłady pracujące na bazie węgla. Na przykład w woj. wielkopolskim jest realizowany program „Droga do zatrudnienia po węglu”. To oferta zawodowa dla pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów–Konin. Uczestnikowi projektu (osobie, która straciła pracę lub jest zagrożona jej utratą) towarzyszy osobisty doradca. Uczestnik może się z nim kontaktować, nie tylko szukając zatrudnienia czy przechodząc szkolenia, lecz także już pracując. Poza pomocą w poszukiwaniu nowej pracy można też zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Możliwe do uzyskania są dodatek relokacyjny, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca pracy subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie / doposażenie miejsca pracy czy sfinansowanie badań medycyny pracy

2. Własna firma

W powiatowym urzędzie pracy można także pytać o wsparcie przy założeniu własnej firmy. Na to również są pieniądze z unijnych funduszy. Można liczyć m.in. na bezzwrotne dotacje do 50 tys. zł.

3. Szkolenia nie tylko dla bezrobotnych

Nie musisz obecnie szukać pracy, by móc skorzystać z oferty szkoleń lub kursów. Projektów możesz szukać na stronie www.parp.gov.pl. W każdym województwie oferta jest bardzo szeroka. Na przykład w woj. dolnośląskim właściciele firm mogą wziąć udział w projekcie „Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych”

Jest też projekt „Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych”, który ma za zadanie przygotowanie mieszkańców subregionu wałbrzyskiego do zmian związanych z zieloną transformacją. Można tu liczyć na dotację, która może pokryć 80 proc. kosztów. Trzeba wiedzieć, że szkolenia należy wybierać z Bazy Usług Szkoleniowych –BUR, to sprawdzeni dostawcy i szkolenia. Żeby skorzystać, trzeba zgłosić się do regionalnego operatora. Ich lista jest na stronie PARP www.parp.pl. Podobny projekt – „Śląski Okręg Szkoleniowy – subregion zachodni” –realizowany jest w woj. śląskim. Jest on skierowany do osób i przedsiębiorców, którzy zwłasnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje w dziedzinie zielonych technologii. W ofercie są m.in. szkolenia i studia podyplomowe, można zdobyć potrzebny certyfikat czy walidację. Jak widzisz, warto się zainteresować ofertą przygotowaną dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Skorzystaj sam albo podpowiedz komuś potrzebującemu o takiej możliwości.

Zobacz, co może ci zaoferować przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, w której zyski są inwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę. Przedsiębiorstwem społecznym jest np. spółdzielnia socjalna. Tworzy ona nowe miejsca pracy, ale ponad 50 proc. pracowników to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby leczące się z uzależnienia, uchodźcy, osoby opuszczające więzienie itp. Takim przedsiębiorstwem jest np. Spółdzielnia socjalna „Dobre Danie” w Sompolnie (woj. wielkopolskie). Głównym celem działania spółdzielni jest dostarczanie ciepłych, zdrowych posiłków do placówek oświatowych takich jak przedszkola oraz szkoły. Przedsiębiorstwo oferuje również usługi cateringowe i dostarczenie posiłków na imprezy okolicznościowe, konferencje czy też szkolenia. A może ty chciałabyś/chciałbyś założyć przedsiębiorstwo społeczne w Wielkopolsce? Sprawdź możliwości na stronie www.wodes.pl. Więcej o możliwości założenia czy rozwinięcia działalności przedsiębiorstwa społecznego w każdym z województw możesz dowiedzieć się w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

TU MOŻESZ SZUKAĆ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Adres, telefon i godziny otwarcia punktu znajdującego się najbliżej ciebie znajdziesz na stronie - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ strony/o-funduszach/punkty/

