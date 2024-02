Praca w Kaliszu – gdzie najlepiej jej szukać?

Mama skuteczniejsza od policji! To ona przyprowadziła 14-letniego syna na komisariat

Czym dokładnie charakteryzuje się rynek pracy w Kaliszu? Ile wynosi tu stopa bezrobocia i na jakie wynagrodzenie można liczyć? W jakich zawodach najłatwiej będzie zdobyć pracę? Gdzie najlepiej szukać intratnych ofert zatrudnienia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Praca – Kalisz. Charakterystyka lokalnego rynku pracy

Można by zaryzykować stwierdzenie, że rynek pracy w Kaliszu z otwartymi ramionami powita specjalistów z najrozmaitszych dziedzin. Fakt ten podkreśla przede wszystkim dość obszerna lista zawodów deficytowych w Kaliszu, ale także wyjątkowo niska stopa bezrobocia, wynosząca na początku 2024 roku zaledwie 3,3%.

Na uwagę zasługuje także średnie wynagrodzenie w Kaliszu, które rośnie wyjątkowo dynamicznie. Wedle danych GUS, w drugim półroczu 2023 wyniosło 6 445 złotych brutto miesięcznie, podnosząc się o 200 złotych w porównaniu do poprzedniego półrocza. Nadal nie jest to dużo na tle średniej krajowej, wynoszącej w tym samym okresie 7 379 złotych brutto, ale trzeba pamiętać o tym, że rozbieżności wynikają przede wszystkim ze struktury zatrudnienia w Kaliszu, odmiennej do większych, polskich miast.

Kalisz – warunki zatrudnienia pracowników

Warunki zatrudnienia w Kaliszu zdecydowanie są godne polecenia. Umowa o pracę stanowi standard w zdecydowanej większości przedsiębiorstw, natomiast umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, są dość rzadko spotykane.

Pracodawcy oferują przy tym osobom zatrudnionym szereg rozmaitych benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, systemy kafeteryjne, czy rozmaite kursy i szkolenia. W ramach najnowszych ofert pracy często uwidaczniają się także zapewnienia o przejrzystej ścieżce kariery czy atrakcyjnych systemach premiowych.

W Kaliszu możliwa jest zarówno praca na cały etat, jak i na część etatu (na przykład praca dla studenta). Niewykluczona jest również praca zdalna, która zdobywa na popularności w wielu regionach kraju. Do najczęstszych branż w ramach których można zdobyć pracę w systemie „home office” należy sektor IT, marketing i finanse, ale tak naprawdę można się o nią postarać wszędzie tam, gdzie zakres obowiązków nie koreluje z konieczną obecnością w zakładzie pracy. Rozwiązanie pośrednie stanowić może praca hybrydowa.

W jakich zawodach najłatwiej można zdobyć pracę w Kaliszu?

Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przygotowywana i publikowana przez Barometr Zawodów, w dość wyraźny sposób sugeruje najlepsze kierunki rozwoju pracowników. Jak wynika z udostępnionych danych, najwięcej wakatów w 2024 roku czeka na kandydatów w sektorze medycznym, gdzie zatrudnienie bez większych problemów zdobędzie lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, psycholog czy psychoterapeuta.

Drugie miejsce w tym zakresie zajmuje branża transportowa, wraz ze spedycją i logistyką. Szczególnie dużo osób do pracy brakuje na stanowisku kierowcy autobusu (kierowca kat. D). Zatrudnienie bez trudu zdobędzie również kierowca kat. C, taksówkarz, dostawca kurier czy magazynier.

Na trzeciej pozycji z kolei znajduje się sektor budowlany, gdzie liczba deficytowych profesji jest ogromna. Brukarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, dekarz, murarz, tynkarz, spawacz czy elektryk – to tylko kilka zawodów, w których pracę możesz otrzymać niemalże od ręki. Podobne wakaty oferuje także branża produkcyjna.

Pozostałe zawody znajdują się we względnej równowadze popytu i podaży, przy czym na liście zaznaczono wyłącznie jeden zawód nadwyżkowy – jest nim fotograf. Nadal nie oznacza to, że fotografowie pracy w Kaliszu nie znajdą; mogą po prostu mieć z tym większe trudności.

Oferty pracy z Kalisza – gdzie najlepiej ich szukać?

Poszukując zatrudnienia w Kaliszu możesz skorzystać z kilku wartościowych opcji, przy czym wyłącznie jedna z nich będzie w stanie rzeczywiście zaskoczyć Cię swoją skutecznością. Mowa tu oczywiście o skorzystaniu z asysty jednego z portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork.pl, gdzie najlepsze oferty pracy z Kalisza pojawiają się najliczniej i najprędzej, pozwalając obu stronom na skrócenie procesu rekrutacji nawet o kilka tygodni.

Niemniej, do swojej dyspozycji będziesz mieć również kilka innych, nieco bardziej tradycyjnych metod poszukiwania zatrudnienia, wśród których wymienić można Powiatowy Urząd Pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, czy nawet osobiste udanie się do wcześniej upatrzonego zakładu wraz ze swoim CV. Tak czy inaczej, wyłącznie pierwsza z opisywanych metod cechuje się pożądaną efektywnością.

Artykuł sponsorowany