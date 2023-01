Stado byków stratowało mężczyznę! Drastyczna śmierć pod Kołem

i Autor: Scribarius/cc0/Pixabay.com Mieszkaniec Trzebuchowa pod Kołem zginął stratowany przez stado byków

Koszmarne zdarzenie

Mieszkaniec Trzebuchowa pod Kołem zginął stratowany przez stado byków. W czasie gdy prowadził przy zwierzętach prace gospodarskie, bydło się spłoszyło i ruszyło prosto na niego, a 61-latek poniósł śmierć na miejscu. Policja w Kole wykluczyła wstępne, by do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie, ale sprawa i tak trafiła do tamtejszej prokuratury rejonowej.