Czy studia są konieczne, aby znaleźć pracę?

Współczesny rynek pracy to środowisko niezwykle dynamiczne, które zmienia się praktycznie każdego dnia. Możemy obserwować nie tylko inne podejście pracowników i kandydatów do pracy, ale także samych pracodawców, którzy wychodzą naprzeciw zachodnim trendom zarządzania i gospodarowania biznesem. Zmiany te dotyczą także podejścia do wykształcenia i posiadania dyplomu studiów wyższych. Nadal istnieją zawody, które wymagają specjalistycznej wiedzy, jednak dobre pieniądze można zarobić także bez studiów. Jaka praca w Kielcach czeka na absolwentów? Co zrobić, jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia? Jak poprowadzić swoją karierę?

Rynek pracy w Kielcach

Rynek pracy w Kielcach swoje fundamenty stawiał na przemyśle wydobywczym. W dużej mierze związany był z przetwórstwem i eksploatacją surowców naturalnych takich jak rudy żelaza, miedzi, ołowiu, a także marmurów i piaskowców. Na przestrzeni lat, zapotrzebowanie zmieniało się i obecnie Kielce to ośrodek przemysłowy związany z budowlanką, przemyłem metalurgicznym oraz spożywczym. Na terenie miasta i w jego okolicach działają także firmy produkcyjne oraz magazyny, które zapewniają miejsce pracy nie tylko dla pracowników fizycznych, ale także dla kadry zarządzającej oraz pracowników z wyższymi kwalifikacjami.

Kielecki Park Technologiczny oraz Centrum Obsługi Inwestora to instytucje i stowarzyszenia, których zadaniem jest zachęcenie nowych przedsiębiorców do zakładania swoich biznesów właśnie na terenie Kielc. Na inwestorów czekają ulgi podatkowe, atrakcyjne przestrzenie inwestycyjne oraz zaplecze pomocowe związane z doradztwem ekonomicznym, prawnym i podatkowym.

Miasto oferuje zatrudnienie zarówno dla osób po studiach, jak i dla tych, którzy nie ukończyli szkoły wyższej. Lokalni kandydaci do pracy mogą znaleźć więc coś dla siebie bez względu na wybór ścieżki edukacyjnej. Pracodawcy natomiast wiedzą, że do prawidłowego funkcjonowania firmy konieczne jest stworzenie zespołu, w którym wiedza miesza się z doświadczeniem.

Gdzie szukać pracy po studiach? Kielce i okolice

Zawody, w których konieczne są studia wyższe, to przede wszystkim profesje związane z medycyną. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Barometr Zawodów, w całym powiecie kieleckim brakuje kadry medycznej, w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych. Oprócz tego rynek cierpi także na niedostatek psychologów, psychoterapeutów i logopedów.

Braki kadrowe zauważalne są także w sektorze księgowym. Jak w pozostałych miejscach kraju brakuje również pracowników branży IT, którzy obecnie nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Oprócz tego studia przydadzą się także w innych zawodach, nawet tych, które aktualnie nie są kwalifikowane jako deficytowe. Dobrym pomysłem są również studia ogrodnicze, architektoniczne oraz związane z wystrojem wnętrz lub architekturą krajobrazu. Ostatecznie wiele zależy od Twoich predyspozycji oraz zainteresowań, warto mieć jednak na względzie późniejszą możliwość zatrudnienia lub perspektywy na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nie dostałeś się na studia? Nic straconego!

Co zrobić jeśli nie dostałeś się na studia? Czy to oznacza, że nie możesz rozwijać swojej kariery i walczyć o atrakcyjne zarobki? Oczywiście, że nie! Obecnie wielu pracodawców stawia na doświadczenie i bardziej życiową wiedzę branżową. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie bez studiów wiąże się z nieco innymi sektorami. Są to przede wszystkim prace produkcyjne, magazynowe, budowlane lub transportowe.

Jak wskazuje Barometr Zawodów, w rejonie kieleckim brakuje znacznej liczby kierowców samochodów ciężarowych, pracowników budowlanych, krawców produkcyjnych, kosmetyczek, magazynierów, kucharzy oraz opiekunów osób starszych.

To jednak niejedyne zawody, w których nie trzeba mieć wykształcenia wyższego. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się także rynek internetowy. Możesz więc próbować swoich sił jako bloger lub influencer. Z pewnością nie jest to tradycyjne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, jednak może wiązać się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi - a jeśli uda Ci się wybić - z dużymi zarobkami i wygodnym życiem.

