Kielce i województwo świętokrzyskie przez lata stało się prawdziwą "kopalnią" różnych artystycznych talentów - aktorów, muzyków, tancerzy, nawet... parodystów i kabareciarzy, którzy potrafili swoich fanów rozbawić do łez.

Wszechstronni artyści z Kielc

Jeśli chodzi o muzykę, stąd wywodzą się przedstawiciele różnych gatunków - od rapu po szeroko pojętą muzykę rozrywkową i taneczną. Część artystów już od lat ma ugruntowaną pozycję w show biznesie, inni nadal budują swoją pozycję, życie różnie im się ułożyło, więc niektórzy nadal mieszkali w rodzinnych stronach, natomiast inni wyemigrowali. Niestety, nie wszystkie znane osoby, którym poświęciliśmy ten quiz, są teraz wśród nas...

Adamczycha z serialu 1670 jest w kolbuszowskim skansenie. To tam kręcono ujęcia do filmu

Znasz artystów z Kielc i regionu? Rozwiąż quiz

Polecamy Wam quiz. Sprawdźcie, co wiecie o znanych i lubianych artystach pochodzących z Kielc oraz innych części województwa świętokrzyskiego. Będzie to także okazja do przypomnienia sobie ich dorobku czy osiągnięć, tego, z czego stali się najbardziej rozpoznawalni.

Uwaga - quiz składa się z dziesięciu pytań, w każdym do wyboru są cztery możliwe odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa!

Startujemy!